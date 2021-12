IPM Projects expone las ventajas que tiene una gestión de Google My Business Emprendedores de Hoy

El posicionamiento a través de las distintas herramientas que ofrece Google es vital para que un negocio prospere en un mundo cada vez más competitivo.

En particular, a través de la gestión de Google My Business, una tienda, comercio o local de restauración puede ganar visibilidad y posicionamiento dentro de su zona geográfica de influencia. Ahora bien, para explotar todas las facetas de esta herramienta se requiere de un trabajo constante para atender las reseñas y consultas, además de publicar contenido. En este sentido, lo más conveniente es recurrir al servicio de una agencia de marketing digital como IPM Projects, una de las líderes en la zona de Terres de l´Ebre.

Una buena ficha en Google My Business mejora el posicionamiento Google My Business da a los negocios más visibilidad en Internet, fundamentalmente dentro de una zona geográfica determinada. De esta manera, los usuarios pueden encontrar los servicios y productos que necesitan cerca de dónde se encuentran. Los negocios que utilizan bien esta herramienta superan a la competencia dentro de su localidad.

En primer lugar, estar en Google My Business significa también aparecer en Google Maps, la aplicación de mapas más utilizada en la actualidad. Una correcta gestión de Google My Business resulta en que todos los datos importantes de un negocio estén a la vista.

La información que se publica a través de esta herramienta es accesible desde múltiples dispositivos, ya sean ordenadores, tablets o teléfonos móviles. Google My Business es también un punto de contacto con los clientes, que pueden dejar reseñas, comentarios o hacer consultas. Además, la plataforma ofrece estadísticas de datos relevantes sobre qué buscan y cómo lo hacen los clientes, lo que provee información para llegar de mejor forma a ellos.

Contenido de calidad actualizado Las posibilidades que ofrece la gestión de Google My Business son muchas. Lo primero es la creación de un buen perfil, donde rápidamente tiene que quedar claro qué ofrece un negocio. Las reseñas de los usuarios son otro aspecto fundamental. Las buenas suben la valoración en Google y mejoran el posicionamiento. Mientras que las negativas requieren de una respuesta oportuna para cambiar la opinión del usuario, de quien vaya a leer el comentario o de ambos.

Como en toda red social la gestión de Google My Business requiere de subir contenido periódicamente, fundamentalmente imágenes y descripciones de lo que ofrece el negocio. Por último es conveniente integrar Google My Business con las redes sociales y el sitio web del negocio, formando un todo que debe ser coherente.

La mejor forma de llevar adelante una gestión de Google My Business que resulte exitosa y produzca más ventas es a través del servicio profesional de una agencia digital como IPM Projects, que se ocupa de todas estas tareas por solo 29,99 euros (+IVA) al mes.

