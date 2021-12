Adeslas Mascotas protege la salud de las mascotas y de sus dueños con su seguro para perros y gatos Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021, 16:55 h (CET)

Un seguro es un recurso muy eficiente para garantizar la protección de los individuos ante cualquier tipo de accidente o problemática. Nadie se encuentra exento, ni siquiera las mascotas, de sufrir algún percance o daño provocado por terceros, por este motivo, poseer un seguro es algo más que necesario.

Adeslas es una aseguradora española que ofrece una gran variedad de seguros para sus clientes, entre los cuales destaca Adeslas Mascotas, un servicio especializado que brinda un seguro para perros y gatos.

Proteger a los animales del hogar Al igual que los seres humanos, los animales pueden correr riesgos, por este motivo, es ideal que posean un seguro que cubra las necesidades en caso de que estos sufran un percance.

Un seguro para mascotas es una medida de prevención, ya que, al tenerlo, el proceso para atender una emergencia será mucho más sencillo y efectivo. La cobertura que se brinda en este tipo de seguros corresponde a todo lo relacionado con la estabilidad del animal.

Las mascotas son otro miembro más de la familia, por ende, es importante aportarles una protección completa.

Adeslas Mascotas, un servicio completo y especializado para mascotas La aseguradora de origen español Adeslas se caracteriza por brindar una cobertura muy completa a todos sus clientes. Asimismo, brinda varios servicios para particulares, autónomos y pymes.

Uno de sus seguros más llamativos y de los favoritos entre los usuarios es el seguro para mascotas. Adeslas ofrece protección para perros y gatos mediante su cobertura especializada en ellos. El seguro recubre todo lo relacionado con responsabilidad civil, fallecimiento o robo, consulta veterinaria, vacunación y, a su vez, da acceso a consultas telefónicas de urgencia las 24 horas. Además, la aseguradora facilita precios reducidos en servicios como castración, limpiezas de boca, etc.

Cualquier tipo de perro o gato podrá acceder al seguro, no hay limitaciones en cuanto a raza, peso o tamaño. De igual forma, la compañía ofrece dos tipos de planes, la cobertura básica o la cobertura completa.

Adeslas es una compañía que se caracteriza por brindar bienestar y seguridad a sus usuarios en España, por ende, es una de las mejores opciones para adquirir un seguro y poder llevar un día a día más tranquilo para todos los miembros de la familia.

Si se tiene un perro o gato, de cualquier raza, con más de tres meses y menos de nueve años y con microchip, se podrá asegurarlo en Adeslas. En función de las necesidades del cliente, se puede elegir entre la modalidad básica o completa.

