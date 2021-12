Kavaalya, el curso online interactivo de profesor de yoga en español con maestros hindúes Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021

Un mundo de sabiduría que trata los aspectos fundamentales de un arte milenario capaz de equilibrar la mente, el cuerpo y el espíritu se abre para aquellos que desean avanzar mediante el curso online de profesor de yoga Kavaalya.

Este es recomendado por la página web profesoradodeyoga.online como uno de los únicos programas de formación en español con verdaderos maestros. Estos se encargan de impartir sus clases desde la India, manteniendo permanente interacción con los participantes que deseen llenarse de su sabiduría ancestral, desde cualquier parte del mundo.

La revista digital española Yoga Journal realizó una entrevista con el creador de este curso, Fernando Arroyo, quien vivió más de 10 años en la India en el camino de su formación. “Los programas que conozco están muy centrados en el aspecto físico y se olvidan de que las asanas (alineaciones) no son el fin, sino el medio para el control de la mente y que necesitan complementarse con otros temas”, afirma el profesor Arroyo en la publicación.

Ventajas de aprender de los maestros Los alumnos de este curso de 200 horas y una duración de dos meses, más seis meses adicionales de apoyo, recibirán clases del maestro Prashant Pandey. Él, desde la ciudad de Pune en India, lidera el equipo de profesores que llevarán a los participantes a vivir un proceso de transformación inimaginable, al abordar el yoga en su profundidad más espiritual, con el fin de sanar todo tipo de sufrimiento.

Quienes deseen abrirse paso en el mundo del yoga como profesionales podrán optar por este curso impulsado por “Profesorado de Yoga”, avalado por la organización Yoga Alliance. Además, se considera de los únicos impartidos en español que establecen contacto con verdaderos maestros desde la India.

Gracias a esto, los usuarios aprenderán un contenido completo, basado en temas como filosofía del yoga, técnicas de meditación, técnicas de respiración (pranayama), principios de ayurveda, anatomía del yoga, Hatha, Ashtanga y Vinyasa yoga, además de clases de oratoria y creación de marca personal con manejo de redes sociales para emprender su propio centro yogui.

De la antigüedad y la actualidad El curso online de profesor de yoga Kavaalya es una experiencia vital que reúne lo mejor de la sabiduría milenaria hindú con los métodos más modernos de enseñanza vía internet. Este último, al contrario de lo que se cree, resulta una excelente herramienta para acercar a personas conectadas con la misma pasión por el yoga en cualquier parte del mundo.

Por otro lado, la interactividad de las clases permite no solo establecer amistades, sino también un ahorro considerable al facilitar el conocimiento desde India, sin tener que pagar billetes de avión, estancia y alimentación durante el tiempo que dura la formación.

Crecer profesionalmente en un arte, que cada vez está más en expansión porque es necesario para equilibrar las energías en el planeta, es una oportunidad que hoy brinda Profesorado de Yoga. Esta es una página web encargada de recopilar toda la información sobre Kavaalya y otros cursos de renombre mundial, impartidos por maestros, para futuros maestros.

