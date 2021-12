La Doctora Sánchez-Peral logra decir adiós a las arañas y varices gracias al tratamiento con láser Emprendedores de Hoy

Las arañas vasculares y varices afectan a más de la mitad de la población femenina, en algunos casos a partir del embarazo y en otros simplemente debido al paso del tiempo. Si bien estas pueden ser asintomáticas, en algunas ocasiones generan pesadez, cansancio o incluso picazón en las piernas, que es la zona del cuerpo en la que suelen aparecer.

Afortunadamente, este problema tiene actualmente solución gracias al tratamiento con láser que realiza la Clínica Sánchez-Peral, especializada en Medicina Estética y Antienvejecimiento. Su directora y fundadora, la Dra. Beatriz Sánchez-Peral, es miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética y del Colegio de Médicos de Castellón.

Una solución para las varices y arañas vasculares Las arañas vasculares y varices suelen aparecer en las piernas, tanto en los muslos como en las pantorrillas y cerca de los tobillos. Las varices son venas retorcidas que sobresalen de la piel, mientras que las arañas vasculares o “arañitas” son más pequeñas y por su color rojizo se suelen ver por debajo de la piel. Las mujeres sufren dos veces más estos problemas que los hombres, siendo más frecuentes en personas mayores.

Las arañas vasculares y varices son en ocasiones asintomáticas, aunque pueden venir acompañadas de síntomas como dolor moderado, calambres, hinchazón, picazón y un sentimiento de pesadez que suele empeorar cuando se pasa mucho tiempo de pie. Son además un problema estético que muchas mujeres buscan erradicar de sus piernas.

En este contexto, la Clínica Sánchez-Peral cuenta con un tratamiento Láser Neodimio Yag de la plataforma Stellar M22, a través del cual se obtienen excelentes resultados. Las sesiones son cortas, se asegura que los pacientes no sientan molestias y dolor y no resulta necesario que estos interrumpan su vida laboral ni social durante el tratamiento.

El tratamiento con láser de la Doctora Sánchez-Peral paso a paso Lo primero que se realiza en el tratamiento de las arañas vasculares y varices en la Clínica Sánchez-Peral es una limpieza de la zona a tratar. Después se protegen los ojos del paciente con unas gafas y se aplica un gel conductor en la zona. El tratamiento se adecúa al tipo de piel de cada paciente. Finalmente, mediante el Láser Neodimio Yag, se producen impulsos en el área que se debe tratar.

La mayoría de los pacientes obtienen resultados óptimos con una o dos sesiones, que, de ser necesario, se deben espaciar entre dos y tres meses. Los resultados se pueden empezar a apreciar en cuestión de días; primero las lesiones se oscurecen y luego comienzan a desaparecer.

El tratamiento no se realiza si la piel está bronceada, por lo que es importante asegurar la ausencia de exposición solar al menos un mes antes de aplicar el láser. Tanto el otoño como el invierno suelen ser las estaciones ideales para tratarse. Una vez terminada la sesión, las indicaciones son pocas y simples. Hay que colocar un gel y una crema durante algunas semanas, no realizar ejercicio físico los siguientes dos días ni acudir a saunas o baños calientes durante dos semanas.

Si los pacientes siguen las indicaciones, el tratamiento que brinda la Clínica Sánchez-Peral contra las arañas vasculares y varices presenta resultados óptimos.

