¿Cómo pueden las empresas privadas conseguir parte de los Fondos Next Generation?, por Mindhead Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de diciembre de 2021, 14:16 h (CET)

La futura gestión de los Fondos Next Generation por parte de la Unión Europea ha interesado a una gran parte del sector económico. Este dinero para reimpulsar la economía tiene como objetivo solucionar los problemas financieros y sociales provocados por el COVID-19. El propósito es lograr un continente ecológico, digital y adaptado a los nuevos desafíos.

En España, las empresas privadas interesadas en el capital tienen a Mindhead como apoyo para conseguirlo. Dicha consultora está compuesta por inversionistas en áreas como el turismo y el inmueble, por lo que conocen los riesgos y los atajos del mercado.

Fondos Next Generation: dudas frecuentes sobre el papel de la empresa privada Las empresas privadas todavía tienen muchas dudas sobre los fondos Next Generation. Los negocios deben identificar y diseñar proyectos que se ajusten a los requisitos de la Unión Europea si quieren obtener el dinero.

Los proyectos principales tienen que responder a distintos problemas, tales como la despoblación, los entornos urbanos y rurales, la infraestructura, el ecosistema o la energía renovable. La modernización de otros sistemas como el educativo, el de la economía de los cuidados o el fiscal también son opciones. Asimismo, las propuestas dedicadas a la renovación del sistema de salud, de la ciencia, de la tecnología, del mercado laboral incluso de la cultura o del deporte podrán lograr financiamiento.

Además de elegir una temática específica, la empresa debe crear una narrativa explicando cómo piensa ejecutar el proyecto. Después se recomienda iniciar contactos en las Administraciones Públicas para colaborar.

¿Cómo ayuda Mindhead a las empresas privadas para lograr el financiamiento? España recibirá 140.000 millones de euros en fondos Next Generation. El 18% del total se destinará a las empresas privadas, por lo que es importante aprovechar la oportunidad. Mindhead ofrece asesoramiento para que las organizaciones tengan mayores probabilidades de conseguir este financiamiento.

Gracias a las múltiples funciones de la consultora, la experiencia del equipo se traduce en un trabajo integral y de calidad. Algunos servicios que se pueden mencionar son el soporte a CEO’s, la selección de personal, la transformación digital, la orientación para aumentar ventas y el apoyo en proyección internacional.

Teniendo en cuenta que los fondos serán repartidos por los ministerios y las comunidades autónomas, el contacto con dichas entidades no puede faltar. Mindhead acompaña a las empresas en este proceso de alianza con el sector público, pues el grueso del dinero para España (un 26%) estará en manos de la última parte mencionada.

Las empresas privadas deben aprovechar el impulso de las pymes y la transición industrial que buscan los fondos Next Generation para crecer. Mindhead representa una opción confiable gracias a sus más de 25 años de trayectoria en el mundo de la consultoría.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.