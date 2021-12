El proyecto que permite remesas a Cuba, CubaSend Emprendedores de Hoy

Actualmente, para enviar dinero online a sus familiares que viven en su país de origen, muchos extranjeros latinoamericanos que residen en España buscan alternativas. A pesar de esto, elegir una empresa que se encargue de llevar a cabo el proceso de manera segura, transparente y confiable no es un trabajo fácil.

Uno de los servicios mejor valorados en internet para enviar remesas a cuba es CubaSend, así lo confirman las opiniones positivas que ha recibido la agencia en plataformas como Trustpilot. Los inmigrantes aseguran que las entregas de dinero a la isla son muy rápidas y la atención al cliente es personalizada y muy oportuna.

Cómo envía CubSend remesas a Cuba Facilitar el envío de remesas de España a Cuba es el principal objetivo de CubaSend. Para ello, la agencia de envíos de dinero brinda múltiples métodos de pago electrónicos como Visa, Mastercard, Paypal, Bank Transfer, Zelle y Criptomonedas. Esta flexibilidad hace que el trámite se efectúe de la manera más ágil posible.

Para realizar la transferencia de dinero, CubaSend dispone de un sistema de envío completamente personalizado que funciona en tres simples pasos.

En principio, el usuario deberá ingresar al grupo de Telegram de CubaSend y comentar que desea solicitar el servicio. Posteriormente, la persona debe indicarle a un gestor de la agencia cuánto dinero quiere enviar, el método de pago que utilizará, así como los datos del destinatario que recibirá los fondos en Cuba. Finalmente, el agente suministrará los datos de pago para realizar la transferencia y, una vez confirmada la transacción, la empresa realizará, en un período de menos de 24 horas, el depósito a la cuenta bancaria que ha proporcionado el cliente. MLC, BPA, Bandec y Metropolitano son los proveedores financieros disponibles para recibir dinero en Cuba.

¿Cuáles son las ventajas de escoger el servicio de remesas de CubaSend? CubaSend comprende la importancia que tiene para los inmigrantes cubanos ayudar a sus familiares en la isla. Por esta razón, a diferencia de otras agencias de envío de dinero, ofrece un servicio cercano y a precios asequibles para sus clientes.

Uno de los principales beneficios que reciben las personas que eligen los servicios de CubaSend es que consiguen tarifas a precios más económicos. La comisión por cada cantidad a enviar es de solo el 30 % y sin cargos adicionales. Además, la empresa ofrece descuentos especiales a aquellas personas que lleven más clientes a la agencia.

Otra de las ventajas es que, si por alguna razón la transferencia no llega a manos del destinatario, CubaSend se encarga de reembolsar gratis el dinero en un tiempo de 24 horas.

Seriedad, rapidez y seguridad son algunos de las características que describen el servicio de CubaSend, una agencia que se postula como una de las mejores opciones a la hora de realizar envío de remesas desde España a Cuba.

