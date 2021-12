Gumen lanza su nueva app para empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En la actualidad, la digitalización se considera un recurso indispensable que proporciona no solo comodidad, sino también facilidad y rapidez al tener la oportunidad incluso de pedir comida al lugar de trabajo.

Ante este escenario, son muchos los establecimientos de comida que cuentan con una aplicación para facilitar los pedidos a cualquier lugar. Un ejemplo de ello es la nueva app Gumen para trabajadores.

Reconocida como una empresa dedicada a la elaboración de platos exquisitos y saludables entregados el mismo día de su preparación, Gumen ha destacado en el mercado por ofrecer opciones variadas, económicas y frescas para quienes deben pasar todo el día en la oficina.

Así es la nueva app de Gumen Con el objetivo de agilizar aún más el proceso de pedir comida al lugar de trabajo, Gumen ha lanzado una nueva aplicación desde la cual los clientes podrán hacer los pedidos de forma rápida y sencilla.

La aplicación de Gumen se caracteriza por estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además de realizar pedidos, este sistema cuenta con categorías para la gestión de cuentas, historial de consumo, descargar facturas, entre otros aspectos útiles para los usuarios.

Con el desarrollo de este nuevo software Gumen marca otro elemento diferenciador en la industria gastronómica, ya que además de proporcionar opciones de comida saludable, variada y a un precio accesible, ofrece la posibilidad de gestionar el menú de toda la semana y programar las entregas el mismo día, todo a través de la aplicación.

Los clientes de Gumen podrán recibir sus platos frescos y listos para degustar justo en la hora acordada solo con realizar el pedido previamente. La nueva app Gumen para trabajadores se encuentra disponible para dispositivos Android e iOS.

Alternativas saludables para comer en la oficina Hoy en día, son muchos los especialistas en nutrición que consideran que la comida casera es la alternativa más saludable. Basado en esta premisa, Gumen ha desarrollado un menú que proporcione el mismo bienestar que los platos hechos en casa y con un sabor único.

Con ubicación en Sabadell, esta empresa ha resaltado en el mercado gastronómico por brindar una alternativa saludable, ya que los platos, además de ser elaborados con ingredientes frescos, no incluyen ningún tipo de aditivo ni conservante en su preparación.

A través de su plataforma online y ahora también desde la aplicación móvil, los clientes de Gumen podrán visualizar la gran variedad de opciones que integran el menú, elegir la que prefieran y programar el día, hora y lugar para recibir su pedido, el cual será elaborado el mismo día de su entrega, garantizando la frescura y la comodidad del consumidor que solo deberá disfrutar de la comida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.