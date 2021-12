La expansión de Lara Grill a través de su modelo de franquicias rentables Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La historia de Lara Grill comenzó en 2017, en el año de su fundación por parte de un grupo de amigos venezolanos, oriundos del Estado Lara, quienes crearon un concepto a través de la fusión de la comida callejera de allí con lo gourmet. Hoy, cuatro años después, la empresa ya ha iniciado su proceso de expansión y busca abrir nuevas franquicias.

La trayectoria de la marca comenzó en Madrid, donde hoy cuenta con tres sucursales y una cocina ciega. Además, pronto se abrirá un segundo restaurante en Barcelona y expandirá su presencia en ciudades como Murcia y Valencia. Estos hitos lo establecen como un proyecto de franquicias rentables atractivo para los inversores.

El estilo gastronómico de Lara Grill En Lara Grill definen a su estilo gastronómico, lo que les permitió consolidarse como un modelo de franquicias rentables, como Real Food Porn. Aquí se fusionan las costumbres de Estado Lara con las tendencias de todo el mundo. Otra forma posible de definirlo es señalar que se trata de comida callejera con acento tropical y un toque gourmet. La propuesta incluye entrantes como los populares tequeños venezolanos, nachos, patatas rancheras, hamburguesas, batidos que son de los favoritos de los clientes y se trata de un shake coronado con tarta helado y decorado con sirope granillo, entre otras cosas, y por supuesto sus inconfundibles pepitos, que son la estrella del menú.

Todos los platos son de elaboración y diseño propio. Se utilizan siempre productos frescos.

Otro valor que sostiene la marca es la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, ha reducido el uso de plástico en los utensilios de sus locales, al punto de llegar a que hoy todos los envases de delivery son 100% biodegradables o reciclables. Además, cuenta con una amplia oferta de opciones veganas y sin gluten en sus menús.

Lara Grill lleva ya cinco años de crecimiento ininterrumpido En solo cuatro años de trayectoria Lara Grill ha consolidado un crecimiento extraordinario en su sector y los tiempos que corren. Un informe de la plataforma social Peeople, que cuenta con más de diez millones de usuarios, ubicó a Lara Grill dentro de las mejores diez hamburgueserías de toda España, lo que es una muestra más de la capacidad de la marca para generar franquicias rentables.

En Lara Grill no solo crece la marca sino también su gente. Dentro de su proyecto de expansión, existe un plan de carrera para los empleados, que cuentan con la oportunidad de crecer con la apertura de los nuevos locales. Pero no todo queda allí, además de esto la empresa apuesta por la promoción de los empleados mediante la ubicación de su staff en las áreas donde son realmente profesionales, dando la oportunidad a los chicos de su plantilla de ocupar los nuevos puestos y crecer en la misma compañía, muestra de ellos es que tienen a un Jefe de Cocina como Encargado del Área de Recursos Humanos, o a un Supervisor de Cocinas apoyando al área de marketing y comunicaciones. De esta manera, Lara Grill se ha posicionado como una de las marcas con mayor futuro en la restauración española y, hoy en día, continúa su plan de expansión a través de la posibilidad de generar más franquicias rentables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.