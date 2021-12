Eliminar el estrés de comprar los regalos de Navidad para niños y hacer largas colas para pagar Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 13:12 h (CET)

Las personas que tienen que hacer un regalo a un niño o niña para Navidad saben lo que puede llegar a complicarse. Usualmente, no se sabe qué regalar, hay incertidumbre con el presupuesto por el miedo a pasarse o a quedarse corto. Tampoco se sabe si lo que se está comprando es idóneo para su edad o si será un regalo inútil.

La situación actual tampoco lo pone fácil, teniendo que desplazarse y hacer largas colas intentando mantener la distancia social recomendada.

Muchas personas ya optan por comprar los regalos online, pero aunque se soluciona el problema de las largas colas, no se solucionan los otros problemas. Además, en una tienda o marketplace online no se tiene a nadie que ayude, aconseje y acompañe durante todo el proceso de compra.

“Vital Noel al Rescate” Tener un Papá Noel que se encargue de comprar los regalos, envolverlos y llevarlos a casa ya es posible. Esto y más es lo que proponen Miren y Ainhoa Vital, la cuarta generación de Papelería VITAL, queno solo cuenta con un servicio de imprenta reconocido. Además, es una empresa dedicada a la venta de artículos de papelería, material escolar, material de oficina y juegos y juguetes educativos para niños y adolescentes. Según comenta Ainhoa Vital, responsable de la tienda online Papelería Vital,“cuando creamos la tienda online queríamos seguir acompañando a nuestros clientes en su proceso de decisión y compra de regalos de Navidad, igual que llevamos haciendo en nuestra tienda física desde 1905. La despersonalización de una tienda online era un hándicap para nosotras que quisimos superar, gracias a nuestro nuevo servicio Vital Noel al Rescate”.

Recibir en casa toda una experiencia navideña, indicando el presupuesto y la edad del niño Pensando en las dificultades que los adultos se encuentran a la hora de comprar regalos de Navidad para niños y pensando en la alegría con la que los reciben los más pequeños de la casa, crearon un nuevo servicio gratuito llamado Vital Noel al Rescate.

Para disfrutar de Vital Noel al Rescate solo se debe escoger el presupuesto que se quiere destinar a los regalos del niño/a. Una vez que escogido entre las diferentes opciones que ofrecen, se ponen en contacto por WhatsApp para saber la edad del niño/a y algunos intereses. En ese momento, Miren y Ainhoa ponen en marcha toda su experiencia para escoger las mejores opciones para el presupuesto de cada cliente.

Cuando tengan toda la selección de regalos, volverán a contactar con el interesado para mostrarle lo que han escogido y dar la opción de hacer algún cambio si es necesario.

Dentro de los regalos escogidos, se podrán encontrar juguetes de tendencia, juegos educativos, puzzles, material de manualidades, libros y un sinfín de materiales adecuados a su edad.

El verdadero Papa Noel llegará al hogar para sorprender a los más pequeños Se sabe que los niños se fijan en el papel de envolver y en la letra con la que está escrito su nombre en el regalo e intentan identificar si es de mamá, papá, los abuelos o los tíos. Desde VITAL han pensado en esto y harán llegar los regalos a casa envueltos con mimo y con el nombre del niño/a escrito. De esta manera, con VITAL Noel al Rescate se asegura tener ese detalle controlado a la vista de los más pequeños.

Pero sin duda, algo que quedará grabado para siempre en el recuerdo de los niños, será la carta personalizada de Papá Noel que harán llegar junto a los regalos envueltos. Un broche de oro para una magnífica experiencia navideña que recordarán grandes y pequeños.

Este nuevo servicio no tiene coste para el cliente, aunque solo está disponible para presupuestos a partir de 80 €. Además, está Mama Noel tan solo podrán ofrecer 50 servicios VITAL Noel al Rescate para la campaña de Navidad y 50 más para la campaña de Reyes Magos, así que si se quiere disfrutar de este lujo gratuito, no se puede tardar en hacer la solicitud.

Tan solo se debe entrar en la web y comprar el bono según el presupuesto escogido para que la magia empiece.

Papelería Vital: optimizar presupuesto y tiempo con un amplio catálogo virtual La Papelería Vital es una tienda online de la firma Imprenta Vital, empresa que cuenta con más de 100 años de experiencia en el mercado. En la papelería online hay todo tipo de herramientas y materiales escolares que pueden ser usados por niños de primaria, secundaria, bachillerato y grados.

No solo los niños consiguen lo que necesitan en esta tienda, ya que empresas o particulares pueden adquirir archivadores, clasificadores, material de oficina, entre otros artículos a precios muy competitivos. En la empresa tienen en consideración la educación y también el entretenimiento, por lo que cuentan con una sección de juguetes ideales para los regalos de Navidad.

La tienda realiza envíos gratis a toda España, siempre y cuando la compra sea superior a los 100 €. Cuentan con un proceso de pago totalmente seguro y aceptan Visa y PayPal, así como recogida en su centenaria tienda física.

Hacer regalos útiles y especiales es más sencillo cuando se puede comprar desde casa. Esta es la moderna alternativa que garantiza Papelería Vital.

