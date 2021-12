Greek Aribau es un restaurante de Barcelona que elabora tapas griegas Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La gastronomía es una de las mejores formas de descubrir nuevas culturas. Por esta razón, cada vez son más los restaurantes de comida internacional que abren sus puertas en España para cautivar a los comensales con sus deliciosos y exóticos sabores.

En Barcelona, específicamente en Aribau, se puede encontrar Greek Aribau, un restaurante que elabora tapas griegas y todo tipo de platos tradicionales de Grecia. El establecimiento cuenta con un amplio menú compuesto por recetas para todos los gustos.

Uno de los mejores restaurantes de cocina griega tradicional en Aribau Durante los últimos años, la gastronomía griega ha adquirido mucha popularidad en toda España, razón por la que ciertos restaurantes han incluido platos de esta cocina en sus cartas. No obstante, hay muy pocos establecimientos en los que poder disfrutar de recetas griegas auténticas y tradicionales.

Tomando esto en consideración, Greek Aribau se posiciona como uno de los mejores restaurantes de cocina griega en Barcelona. Esto se debe, principalmente, a que posee una carta exclusiva, compuesta por varios platos representativos de dicha cultura, entre las que destacan la tiropita, el spanakopita, el pikilia y el souvlaki de pollo, entro muchos otros.

Otro de los beneficios de comer en Greek Aribau es que todas sus tapas, entrantes, platos principales e incluso los postres están completamente libres de gluten y son aptos para celíacos. De igual forma, el restaurante posee opciones veganas, permitiendo a aquellas personas con dietas rigurosas disfrutar de exquisitas recetas sin problema alguno.

¿Por qué Greek Aribau es el lugar ideal para degustar una buena comida griega? Uno de los principales elementos que convierte a este restaurante en una de las mejores opciones para disfrutar de una verdadera comida griega es su compromiso por brindar al cliente platos elaborados exclusivamente con ingredientes frescos, naturales y de proximidad.

En su menú degustación, cuyo precio es de 26 € por persona, se puede escoger entre una variedad de entrantes y distintos platos principales, como el bacalao de Salónica y la musaka. También incluye la posibilidad de tomar un café mientras se prueban distintos postres.

Adicionalmente, este restaurante ofrece un ambiente único y acogedor para disfrutar en compañía de una buena comida, así como de una exclusiva selección de vinos griegos. De igual manera, el establecimiento brinda un servicio de recogida delivery,a través de plataformas como Glovo, Just Eat y Deliveroo para disfrutar en casa.

En definitiva, Greek Aribau ofrece una de las mejores propuestas de comida griega tradicional en toda Barcelona. Sus deliciosos platos son todo un emblema de la cultura griega, capaces de sorprender a cualquier comensal.

