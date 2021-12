Interior Design Experience (IDE) anuncia un concurso para probar y ganar JUMP into DESIGN®️, una intuitiva herramienta para diseñar espacios en realidad virtual en minutos Emprendedores de Hoy

Interior Design Experience (IDE), una comunidad online y offline de aprendizaje, networking, y motivación donde interioristas, arquitectos y profesionales del sector aprenden todo lo que necesitan para construir y liderar un estudio de éxito, ha anunciado una colaboración con Jump Into Reality.

Jump Into Reality (Jump) es una start-up tecnológica con sede en el Reino Unido que está revolucionando el sector de la arquitectura e interiorismo con JUMP into DESIGN®️, una herramienta que permite diseñar en menos de 15 minutos espacios en Realidad Virtual, además de poder compartirlos con clientes y colaboradores y personalizarlos fácilmente en tiempo real, a través de la nube.

Hoy 15 de diciembre a las 5pm (hora española), Gustavo Díaz, co-fundador y CTO de Jump y Arancha Fernández, fundadora de IDE, darán una clase online en directo donde explicarán cómo utilizar la herramienta y las bases del concurso para ganar una suscripción anual Advanced a JUMP into DESIGN®️, valorada en casi 1.000€.

MADRID – JUMP into DESIGN®️ es un software que supone un antes y un después dentro de la industria del diseño y también del mundo inmobiliario, que hace años que ha incorporado las imágenes hiperrealistas (también llamadas renders) como arma infalible para enamorar a los clientes.

¿El motivo? Por un lado, los pocos requisitos que se necesitan para usar la herramienta y, por otro, los resultados. Los usuarios familiarizados con programas 3D conocen que se requieren muchos años de formación, ordenadores de alta capacidad y paciencia, por las largas horas de espera hasta que las imágenes o fotogramas se renderizan. JUMP into DESIGN®️ combina su tecnología patentada con la tecnología de videojuegos al mundo del diseño interior para permitir la creación de renders fotorrealistas en tiempo récord, con ordenadores considerados generalmente estándar y sin necesidad de contar con conocimientos técnicos en la materia.

Hasta el momento, si se hablaba de resultados, se mencionaba la posibilidad que ofrecían muchos programas de diseño de crear un vídeo, donde era posible ir saltando de habitación en habitación, a la vez que se permitían giros sobre uno mismo simulando estar en una burbuja 360º. Una herramienta con un fuerte impacto en los usuarios que no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, las oportunidades que brinda la electrónica siguen avanzando. Actualmente, esta nueva tecnología de modelado 3D y render muestra, en una pantalla de ordenador o a través de unas gafas futuristas, “una realidad virtual capaz de engañar al cerebro”, aseguran los especialistas de la empresa emergente. Además, añaden que el usuario logra sentir en su propia piel cada uno de los espacios. De esta forma, mirar se convierte en lo de menos, ya que en este nuevo escenario es posible moverse en el espacio, tocar, trastear y ¡tropezarse!.

En conclusión, la nueva tecnología de modelado 3D permite sentir cada espacio, la luz, el diseño, los objetos, las texturas y todo tipo de detalles.

¿Por qué es relevante la realidad virtual en la industria del interiorismo? Este tipo de experiencias con RV tienen especial relevancia y trabajar con estas herramientas cobra mayor sentido tras el anuncio del Metaverso de META, conocido anteriormente como Facebook, en noviembre. Para aquellos que no han estado siguiendo las noticias en los últimos meses y no han escuchado las cantidades que están invirtiendo las grandes compañías tecnológicas en el Metaverso, este concepto aspira a convertirse en “el nuevo internet”, un espacio digital tridimensional donde se accede a través de unas gafas 3D y permitirá realizar todo tipo de actividades.

En este mundo virtual o internet tridimensional, una persona mayor podrá viajar virtualmente y emocionarse al visitar un lugar sagrado de su infancia (seguramente uno al que ya no puede acceder de forma física por sus limitaciones corporales). Será posible reunirse con amigos o familiares que viven lejos, ir a un concierto, compartir tiempo con celebridades como Steve Aoki o Rihanna, comprarse una casa en Marte o tener las últimas zapatillas de moda. Todas ellas, o casi todas, son actividades que se han desarrollado de manera presencial hasta el momento y que pretenden ser trasladadas a un entorno digital y otras directamente no eran posibles, pero en este espacio pretenden serlo.

¿Quién diseñará los espacios de realidad virtual del futuro? Parece ficción, pero todo indica a que será una realidad próxima y lo que está claro es que alguien tendrá que diseñar estos nuevos espacios virtuales. Por este motivo, que los arquitectos e interioristas aprendan a desarrollar el diseño de espacios con este tipo de herramientas promete no solo ser una ventaja frente a sus competidores para su realidad actual, con proyectos físicos, sino para una realidad futura y con proyectos virtuales. Los profesionales que podrían llevarse los encargos de estos proyectos podrían ser los makers, versus los profesionales teóricos.

IDE: por una educación empresarial dirigida a arquitectos e interioristas Esta actitud práctica, de aprender haciendo y lograr objetivos pasando a la acción está alineada con la educación que lleva promoviendo desde 2019 Arancha Fernández García, diseñadora de interiores y empresaria, cuando lanzó Interior Design Experience (IDE). IDE es una plataforma que permite, a través de clases virtuales y eventos presenciales (como visitas de obra), acceder al conocimiento práctico y empresarial, desde la experiencia y vivencias de los profesionales con más éxito del sector. Una materia “mayormente descuidada en muchos centros donde se imparten estudios de arquitectura e interiorismo”, comentan desde la plataforma IDE.

Por ello, desde la formación de la plataforma se aprenden cuestiones esenciales para desenvolverse en el sector: desde cómo hacer un presupuesto, montar un estudio propio hasta cómo comunicar los proyectos en medios o aprender a vivir de la profesión.

Entre los mentores que comparten sus aprendizajes, se encuentran: Álvaro Mesonero Romanos y Álvaro G. Onieva (de MRGO Arquitectos, el estudio responsable del diseño de muchos de los locales de moda en Madrid), Lorna de Santos (Premio AD) o Paty Pombo. Hasta ahora, la mayoría son figuras muy reconocidas y que destacan por su trabajo en España, pero próximamente IDE prevé incorporar mentores de otros países como Canadá o Reino Unido.

En la clase online en directo de hoy 15 de diciembre a las 5pm (hora española), Jump e IDE explicarán cómo utilizar la herramienta de diseño en 3D y las bases del concurso para ganar una suscripción anual a JUMP into DESIGN®️. Interior Design Experience consigue, una vez más, ofrecer una experiencia de aprendizaje enriquecedora, y una ventaja competitiva, para arquitectos e interioristas.

La fundadora de Interior Design Experience, Arancha Fernández García ha declarado: “A través de la asociación con Jump, nuestra comunidad tendrá acceso a la tecnología de diseño líder en el mercado y a valiosos conocimientos de aprendizaje del equipo senior de la empresa. Como conocedora de la plataforma JUMP into DESIGN®, soy consciente de lo sencilla, pero potente que puede ser esta herramienta, que permite a los profesionales de nuestra comunidad ofrecer una experiencia superior a la hora de presentar los proyectos a sus clientes”.

A la conquista de la comunidad anglosajona. Interior Design Experience continúa creando una red de profesionales del sector cada día más fuerte, rica e internacional La colaboración con Jump Into Reality aumentará la presencia de la empresa española en el Reino Unido y continuará así su plan de internacionalización, diseñado para atraer al público angloparlante, tras su consolidación en España y Latino América como plataforma de aprendizaje empresarial para arquitectos e interioristas.

Entre sus próximos pasos, IDE tiene programado incluir subtítulos en inglés en sus clases en diferido y en directo, para que interioristas y arquitectos de habla inglesa puedan acceder a un contenido inédito, hasta ahora solo disponible en castellano. “Para una segunda fase, ya estamos hablando con referentes en el sector del interiorismo a nivel global. De esta manera, esperamos ofrecer un conocimiento internacional y especializado, donde los miembros de nuestra comunidad puedan conocer las tendencias y entresijos de esta profesión desde la perspectiva y experiencia de profesionales de diferentes países. No solo será enriquecedor, sino que aumentará sus posibilidades laborales”, ha explicado Arancha Fernández, que ha concluido: “Estamos muy ilusionados y emocionados con todo lo que viene”.

Acerca de Interior Design Experience IDE es la primera comunidad internacional compuesta por diseñadores de interiores, arquitectos y otros profesionales que se beneficia de compartir experiencias, establecer contactos y aprender todo lo que necesitan para construir y liderar un estudio de éxito, a través de inspiradoras clases online y eventos presenciales con las principales figuras del diseño de interiores. Entre ellas: Raúl Martins, Teresa Sapey, Lorna de Santos o MRGO Arquitectos.

Fundada en 2019 por Arancha Fernández, la interiorista y empresaria de referencia explica cuál fue su motivación para crearla: “Cuando lideras tu negocio, es muy habitual sentirte solo, con muchísimas dudas. Y es que, por más que busques, es prácticamente imposible encontrar información sobre el funcionamiento de un estudio por dentro, sobre los honorarios del sector o sobre cómo puedes ganar tu primer gran proyecto. Es posible que, a veces, acabes perdiendo la motivación, pensando que tu estudio es demasiado pequeño y que, por más que te encantaría crecer, ahora mismo lo ves demasiado lejos”.

Interior Design Experience está diseñado para ser un espacio para encontrar soluciones reales a cuestiones que preocupan a los profesionales.

En Interior Design Experience se ha unido la trayectoria empresarial de Arancha Fernández a lo que siempre ha sido su pasión desde la infancia. La interiorista cree que el interiorismo es esencial para la calidad de vida de las personas. Por eso, la finalidad de la comunidad IDE es que todos los profesionales del sector encuentren herramientas para crecer y lograr que el interiorismo tenga la importancia que debe tener en el mundo.

