Minicréditos Monedo Now, condenado a devolver 4.192,32 € a una madrileña afincada en Valencia

El magistrado Don Salvador U. Martínez Carrión del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valencia condena por usura a la marca Monedow Now, perteneciente a Kreditech Spain S.L.U, a devolver a su clienta L.M.S, gestionada por la plataforma legal Cerciora y con abogado asignado Dº José Luis Ortiz Pavía, la cantidad de 4.192,32 € y, a su vez, a declarar nulos 2 contratos en vigor por valor de 863,34 € y 2.068 €.





La usuaria decidió ponerse en contacto con la plataforma legal Cerciora, especializada en reclamaciones bancarias, al verse incapaz de poder hacer frente a una deuda que, aun efectuando el pago de las cuotas inicialmente, nunca bajaba. Se trataba de 2 contratos con un tipo de interés desmesurado del 227,82% y 112,91% TAE. La usuaria ha decidido contar su experiencia en primera persona, para que, si otros ciudadanos se ven en su misma situación, no tengan miedo de tomar medidas legales.





“Hace algo más de 4 años, en busca de liquidez, me vi en la necesidad de solicitar un crédito. No lo tenía fácil, puesto que estaba en el ASNEF. Obviamente, estando en esta lista es prácticamente imposible que te concedan cualquier préstamo o financiación y, después de muchos intentos con diferentes entidades, llegué hasta Monedo Now, entidad que sí daba créditos a ‘morosos’. Pues bien, solicité 4.000 € con la idea de quitarme unas pequeñas deudas y tener una sola cuota, la típica reunificación de deudas que está tan de moda. Una vez hice todos los pasos online, la solicitud me salió aceptada, pero mi sorpresa llegó cuando vi en pantalla que la cantidad aprobada era de 863,34 €. No me solucionaba apenas nada; sin embargo, ante el agobio de tener la cuenta bajo mínimos y prácticamente todo el mes por delante, la acepté. Comencé a pagar las cuotas y seguí sobreviviendo unos meses más, hasta que, en esta misma empresa, me aceptaron un crédito de 2.068 € y me cancelaron el anterior, transfiriendo a mi cuenta la diferencia, exactamente 1.332,81 €”, explica L.M.S.





“Pues volví a aceptar, me quitaba uno y tenía otro con una cuota un poco superior, pero 1.332 € más en mi cuenta para ir tirando o tapando algún otro agujero. En ese momento, no fui consciente de que me estaban cancelando el préstamo inicial por casi el mismo importe que me dejaron, exactamente debía 735,19 €. No obstante, ¿cómo podía ser si yo ya había pagado 1.089 € en cuotas por un préstamo de 863,34 € y aún me quedaban por pagar 735,19 €?”, se pregunta L.M.S. De los 1.089 € que había pagado la clienta, solo había amortizado 128,15 €, pero no fue consciente y pensó que estaría correcto y que debía ser así.





“Continué con el nuevo préstamo de 2.068 €, pagando una cuota de 149,96 € durante 19 meses, hasta que entré en mi cuenta de Monedo Now, en su página web, y vi que me quedaban por pagar cerca de 3.000 €. Llevaba pagados 2.249,43 € por un préstamo de 2.068 € y me quedaba pendiente de pago casi 3.000 €”, argumenta.





“Aquí, ya dije: ¿cómo puede ser? Acudí a Cerciora, una plataforma legal que me explicó desde 0 cómo funcionaban muchas entidades financieras con el tema de los intereses, revisaron mi caso gratuitamente y me asesoraron perfectamente desde el principio, explicándome que, efectivamente, las condiciones del préstamo eran abusivas. Me dijeron cómo íbamos a proceder a partir de ese momento para que me cancelaran el contrato y no solo me eliminasen la deuda, sino que me devolvieran también el importe que había pagado por encima del dinero que me habían prestado tras declararse nulos los intereses. Tras 10 meses de espera, por fin puedo respirar tranquila y recupero lo que es mío. En esta época que estamos viviendo, debido al COVID-19, será de gran ayuda en mi economía familiar”, afirma L.M.S.