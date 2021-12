Botellas para regalar esta Navidad de vodka Grey Goose en Little Bobby Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 17:31 h (CET)

A partir de la llegada de la pandemia por el COVID-19, muchos negocios españoles tuvieron que reinventarse para ganar un ingreso extra, pasando de la tienda física a la tienda online.

Un ejemplo de ello es Little Bobby, una coctelería en Santander que ha llevado el prestigio, la atención y la buena calidad de las bebidas que comercializan al entorno digital, a través de página web.

Dentro del portal web de Little Bobby, los usuarios podrán encontrar una selección exclusiva de los mejores destilados premium del mercado como el vodka Grey Goose, el ron Barceló Imperial y ginebra Martin Miller’s, entre muchos más productos de elevada calidad y prestigio a precios muy competitivos.

Botellas perfectas para regalar a los seres queridos en Navidad La Navidad se aproxima y obsequiar una buena botella de vino, whisky o ron a familiares y amigos es una opción ideal. Little Bobby es una alternativa para encontrar el regalo perfecto, pues cuenta con cientos de bebidas nacionales e internacionales. Little Bobby es una tienda online con estilo propio que ofrece una amplia gama de productos destilados con la mejor relación calidad-precio.

Para estas navidades, Little Bobby ha realizado una selección destacada de destilados para regalar. Entre las opciones disponibles, recomiendan Martin Miller’s, una ginebra reconocida en el mundo de la coctelería por su calidad premium. Su sabor es cítrico y contiene delicadas notas dulces.

Si el obsequio a regalar es una botella de ron, en la tienda online hay opciones exclusivas para todos los gustos y presupuesto. Una de las marcas destacadas es Barceló Imperial, disponible en dos presentaciones: tradicional y premium. Ambas conservan la tradición, el esmero y el buen sabor de un ron puro.

El vodka no puede faltar en cualquier celebración y el equipo de Little Bobby recomienda la marca Grey Goose, con un carácter suave y un sabor muy agradable al paladar.

Precios competitivos y envíos seguros Little Bobby es una empresa que se ha esforzado por ofrecer a sus clientes un servicio integral y de calidad. Su tienda online brinda precios competitivos en el mercado y cupones especiales de descuento en mercancía seleccionada, que da la oportunidad a cualquier persona de comprar una botella de excelencia por un menor coste.

Para garantizar la mayor satisfacción de sus clientes, la empresa dispone de envíos gratis en la provincia de Santander por compras a partir de los 90 €. Los tiempos de entrega de los productos los realizan entre 48 y 72 horas, dependiendo de la ubicación. De esta manera, Little Bobby se postula como una gran opción a la hora de comprar online una bebida de lujo, ya sea para regalar o para degustar en cualquier época especial del año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.