RealAdvisor propone un modelo de tasación on line gracias a la regresión estadística

lunes, 13 de diciembre de 2021, 15:48 h (CET)

RealAdvisor, empresa líder en el sector inmobiliario, ha puesto a disposición de particulares un nuevo sistema de tasación on line revolucionario y novedoso.

Se trata de un modelo de tasación basado en la regresión estadística, la cual que permite a los usuarios tener de manera remota la valoración estimada sobre una propiedad.

La puesta en marcha de este modelo de tasación on line es una excelente noticia para los usuarios que estén pensando en vender su propiedad, ya que, esto les permitirá tener acceso a una información que es crucial a la hora de valorar un inmueble para venderlo o comprarlo a precio justo.

Tasación on line de regresión estadística La tasación de regresión estadística es una fórmula de cálculo que se utiliza para hacer una estimación precisa del valor de un inmueble. Es básicamente la estadística aplicada a la valoración utilizando múltiples variables. En una propiedad, son todas las características, virtudes o defectos que pueden incidir en su valor real.

Lo que ofrece RealAdvisor actualmente es el uso de tecnología puntera en un programa de valoración automatizada. Este permite a los usuarios obtener una tasación de inmuebles sumamente precisa en solo 3 minutos. La persona interesada en la información únicamente tiene que vaciar los datos de la propiedad en la página y esperar los resultados.

La empresa utiliza para esta valoración on line dos elementos que le dan forma al servicio. El primero de ellos es la inteligencia artificial aplicada a la regresión estadística, que se ha venido utilizando desde hace años en los cálculos convencionales. El segundo es una robusta base de datos que contiene la información de miles de transacciones inmobiliarias en España.

Un sistema de tasación propio de los profesionales del sector Este servicio gratuito que presta RealAdvisor al público es un sólido aporte al mercado inmobiliario de España. Se trata de un sistema de valoración idéntico al que utilizan los agentes y las empresas que negocian propiedades en todo el país. Con este fin, se cimienta en la información más actualizada y confiable que está disponible.

El programa automatizado utiliza 20 criterios relacionados con la propiedad, como la superficie habitable, la del terreno, el estado físico o el número de habitaciones. También se vale de 50 criterios vinculados con la calidad de la ubicación de la propiedad, como seguridad, transporte público cercano o calidad del aire. Analiza estos valores y los compara con los de miles de propiedades similares del país.

Con RealAdvisor, la valoración que obtiene el vendedor de una propiedad o agente inmobiliario es profesional y adaptada a la realidad del mercado. El modelo de tasación on line de regresión estadística de RealAdvisor está cambiando la realidad del sector; la aceptación del programa ha sido muy positiva y los bancos, fondos de pensiones y las aseguradoras lo están utilizando para calcular de la manera más eficiente posible sus propias hipotecas.

