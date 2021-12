Comprar Mariscos online para Navidad Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 12:12 h (CET)

Una Navidad sin Mariscos, no es lo mismo. Llenar la mesa en las próximas fiestas con los productos frescos de las costas andaluzas es una de las mejores opciones para disfrutar estas navidades en familia o con amigos.

En este caso, las personas que lo desean pueden planificarlo mediante el servicio de la tienda Comprar Pescado Online. Esta lleva la mercancía de las lonjas de Andalucía a las mesas de toda España directamente y sin intermediarios. Esta se transporta respetando la cadena de frío, para que los usuarios puedan comprar mariscos online para Navidad con la seguridad de que conservarán su frescura.

Un proceso de compra rápido y sencillo Arroces, platos de mariscos a la plancha, guisos de todo tipo y platos tradicionales son perfectos para compartir en familia durante las fiestas. Estos tienen un sabor incomparable porque son seleccionados por Comprar Pescado Online en las lonjas o mercados de puerto de las localidades de Málaga y Ayamonte (Huelva).

El proceso que lleva a cabo está empresa consiste en esperar a los barcos que pescan de noche para recoger los encargos de ese día. Después, a la mañana se ocupan de empaquetarlo y enviarlo a domicilio, manteniendo su frescura.

El empaquetado es el otro factor que garantizará la frescura de los mariscos de esta temporada en Comprar Pescados Online. Se trata de cajas especiales de isotermo equipadas con acumuladores de frío que mantienen los mariscos y el pescado a la temperatura adecuada durante su trayecto a cualquier localidad de España.

Toda la variedad del mar a casa en pocos pasos Ingresar a la tienda www.comprarpescadoonline.es, como entrar a la lonja y escoger de primera mano todas las delicias del mar andaluz, además de vinos y delicatessen como anchoas del Cantábrico, jamón ibérico de bellota, quesos y muchas más.

Toda está variedad de productos se encuentra disponible haciendo un solo click en la página web, para que los clientes solo tengan que ocuparse de esperar el pedido en casa. Asimismo, realizan entregas urgentes a toda Andalucía, mediante sistemas de pago seguros como tarjetas de crédito, PayPal o Bizum.

En la sección de mariscos, los usuarios pueden adquirir especialidades como el tradicional bogavante, en piezas de medio kilo o probar la jugosa carne de los carabineros, cuya suavidad es un placer para los sentidos.

Por otro lado, se pueden comprar para un evento especial las nutritivas cigalas de Huelva, en tamaños pequeño, mediano, grande y XL, estas últimas por encargo. La empresa también cuenta con Gambas blancas de Huelva, Quisquillas de Motril, Gambas rojas, en 4 tamaños.

Finalmente, para quienes no se deciden por una sola especie, la empresa ha preparado packs con varios productos que harán disfrutar de diferentes opciones de marisco. Por ejemplo, en el catálogo virtual, los clientes pueden elegir la Mariscada Huelva, que incluye un kilo de gambas blancas medianas, un kilo de cigalas de Huelva y un kilo de coquinas.

Para esta Navidad una de las mejores opciones es optar por www.comprarpescadoonline.es, empresa que lleva los mariscos de mejor calidad “de la lonja a la mesa”, como afirman los responsables.

