El nuevo restaurante de moda en Madrid está en las Tablas y se llama Lady Macao

lunes, 13 de diciembre de 2021, 11:24 h (CET)

Placer, eclecticismo y atrevimiento son los conceptos que definen a Lady MACAO, el nuevo restaurante de moda Madrid. Javier Chen, el CEO que lo ha tirado adelante, ha traído al barrio de Las Tablas un espacio de comida creativa capaz de combinar lo más sorprendente de la cocina asiática con lo mejor de la comida española. Este experto del sector culinario ha logrado sorprender a todos los comensales de este espacio exclusivo y cool de Madrid con una oferta gastronómica absolutamente rompedora.

Una propuesta atrevida desde su creación Lady MACAO ha sido toda una demostración de atrevimiento desde el principio. Su creador, Javier Chen, tomó la decisión de abrir sus puertas en plena pandemia, cuando el sector de la restauración estaba siendo totalmente afectado por las restricciones. Además, lo hizo trayendo al mercado una propuesta totalmente rompedora: la fusión de la comida oriental con la gastronomía española.

Este espacio se creó tras el éxito de su hermano mayor, el restaurante MACAO, ubicado en el barrio de Las Letras. Sin embargo, Lady MACAO ofrece una carta totalmente renovada, con todo tipo de opciones de menú y de carta para adaptarse a los gustos de cada comensal. Solo ha mantenido en su oferta algunos de los favoritos de su hermano mayor, como el sushi roll de salmón y aguacate con mostaza, miel y teriyaki. El resto son propuestas innovadoras, únicas en el mundo de la restauración en Madrid, con influencias indothai, japo-ibéricas, nikkei e ibero-chinas.

Los clientes de Lady MACAO no solo han quedado sorprendidos por la explosión de sabores de la carta del restaurante. La decoración y la ambientación del local ya son un motivo para visitar este establecimiento de moda. Tanto el estilo ecléctico, retro y oriental con tonos rojos, naranjas y negros, como los carteles con luces led con mensajes atrevidos son la seña de identidad del lugar. Además, pensando en los deseos de cada comensal, han distribuido el espacio del local en mesas individuales, parejas y pequeños y grandes grupos. El servicio del restaurante también es uno de los motivos de su éxito, ya que el equipo de MACAO Madrid trabaja arduamente para ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.

Actualmente, Lady MACAO cuenta con una gran cantidad de clientes fidelizados, avalados por las elevadas valoraciones con las que cuenta en Google My Business y Trip Advisor, entre otras plataformas. La originalidad y la calidad de la propuesta de Javier Chen han convertido a este establecimiento en el restaurante de moda de Madrid.

