¿Cómo conseguir la firma digital? Tramitamos tu Firma Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:32 h (CET)

La firma digital es un recurso electrónico utilizado hoy en día para autenticar la identidad del firmante en un documento virtual. Esto se hace a través de la tecnología de cifrado que emplea ID digitales basadas en certificados que son individuales. Esos datos son transferidos, asociados o adjuntados a cada documento oficial.

Es un recurso muy útil porque su tecnología impide que un documento digital pueda ser alterado o falsificado posteriormente. También permite la sustitución de la firma manuscrita y firmar documentos de manera remota. Para disponer de una firma se necesita obtener un certificado digital que solo algunas empresas pueden proveer.

¿Cuáles son las ventajas de contratar el servicio para obtener el certificado digital? Tramitamos tu Firma es una compañía española que se encarga de facilitar el trámite para obtener un certificado digital. Este es un paso previo y obligatorio para obtener la firma digital. Se trata de un grupo de jóvenes profesionales familiarizados con todo el procedimiento y que lo desarrollan de forma 100% online.

En la oferta de sus servicios destacan la facilidad para el interesado a la hora de obtener la firma digital. El usuario no tiene que moverse de su casa u oficina, ya que puede hacerlo de forma telemática, sin someterse a largas esperas, ni acudir a citas previas.

Esta empresa facilita a sus clientes (personas físicas o empresas) un formulario que se puede rellenar en el ordenador y desde su misma página web. Tras obtener el certificado digital, ellos mismos se encargan de descargarlo en el ordenador del cliente y le asesoran sobre cómo usarlo de manera segura.

Los conocimientos previos de informática ya no son necesarios Además de ahorrar mucho tiempo a las personas interesadas en obtener su firma digital, contratar los servicios para obtener el certificado correspondiente presenta otras ventajas. Para empezar, facilita mucho un proceso que, a diferencia de cuando se realiza a través de otros medios, no requiere tener conocimientos previos de informática.

En el caso de Tramitamos tu Firma, el cliente goza además de una garantía oficial, ya que la empresa cuenta con certificados como Autoridad de Registro. También están acreditados por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital en España. Estos avales hacen que el proceso a través de su página sea totalmente seguro.

Una firma digital online es una ventaja hasta para los trámites más sencillos. Permite consultar novedades y el estado en la Dirección General de Tráfico, acceder de manera más sencilla a la base de datos de Hacienda o Seguridad Social o pagar de manera remota los impuestos municipales, en caso de que el Ayuntamiento tenga esa función habilitada. A través de su servicio, Tramitamos tu Firma ha conseguido facilitar un proceso que toda la sociedad deberá llevar a cabo tarde o temprano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.