Delta Value ofrece formaciones en volume profile Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:18 h (CET)

Para operar en el mundo financiero con eficacia, se requieren conocimientos técnicos y el manejo de herramientas útiles para el análisis de la compraventa de activos, acciones y divisas. Una de ellas es el volume profile, utilizada por los traders profesionales de fondos de inversión para entender los precios y los momentos del mercado.

En la academia de trading Delta Value se brindan cursos sobre esta y otras herramientas del mundo financiero, con el fin de profesionalizar la carrera de quienes ya se iniciaron o están por hacerlo, dentro del mundo de las finanzas.

El volume profile es una herramienta fundamental para un trader profesional Según explica Joaquín Cabello, CEO de Delta Value y operador en el mercado a tiempo completo desde hace más de 25 años, el volume profile o perfil de volumen es una de las herramientas indispensables para analizar el mercado, pero requiere de un largo estudio.

Básicamente, a través de la presentación en un gráfico, el perfil de volumen muestra la zona de equilibrio del valor de un activo y sus puntos máximos, a los dos extremos. Esta información es utilizada por los traders para decidir cuándo abrir y cerrar operaciones. En otras palabras, provee de datos que permiten detectar los momentos indicados para comprar y vender activos.

El volume profile es una herramienta muy potente que aumenta la eficiencia de las operaciones. La lectura de los niveles de precios habilita a los traders a tomar mejores decisiones. Además, muestra el volumen de las operaciones durante una sesión en particular.

¿Cuáles son las características de los cursos de Delta Value? Delta Value ofrece formaciones en volume profile y order flow, las herramientas que profesionalizan la carrera de un trader y enseñan a leer el mercado correctamente. Después del curso, el operador podrá contar con un método propio de inversión. De esta manera, podrá generar un rendimiento en su capital de forma consistente y duradera. Incluso es posible incorporarse al programa de capitalización de Delta Value, en el que el trader ya no arriesga su capital, sino que opera con los recursos de un fondo de inversión.

Los cursos incluyen mentorías individuales y conocimientos sobre los patrones institucionales para operar como un profesional. En el aula virtual, se pueden encontrar todos los contenidos necesarios y es posible chatear con los profesores. A la par, se accede a una sala de trading en directo para complementar con la práctica la formación teórica.

El volume profile es una herramienta de análisis técnico mediante la cual, los que se formen en Delta Value, podrán mejorar las probabilidades de obtener beneficios al realizar operaciones financieras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.