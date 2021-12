Academia de Oratoria Neotelling, ¿Cómo las nuevas tecnologías cambian y cambiarán la forma de comunicarse? Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 08:08 h (CET)

Las nuevas tecnologías han cambiado prácticamente todas las dimensiones de la vida cotidiana. Es así como se han modificado las formas de comprar, vender, estudiar y relacionarse entre las personas. Pero en lo que más ha afectado es en las formas de comunicación.

Rocío Martín, especialista en oratoria digital, analiza cómo la tecnología cambia y cambiará la forma de comunicarse a través del concepto neotelling, que hace referencia al arte de comunicar con tecnología. Ella es la impulsora de la Academia de Oratoria Neotelling, a través de la cual se imparten cursos online de comunicación con nuevas tecnologías.

La clave es adaptar la comunicación a las nuevas tecnologías Rocío Martín ha creado el concepto Neotelling para explicar cómo la comunicación -verbal y no verbal- cambia cuando se incluyen en el discurso entornos digitales (vídeoconferencias en móvil, ordenador o relojes) y nuevas tecnologías (realidad virtual, realidad aumentada, robots…), “saber comunicar es un punto de inflexión en la vida profesional y personal de cada uno y aprender a hacerlo en cada canal de forma efectiva será crucial para multiplicar las oportunidades presentes y futuras” – asegura la especialista en oratoria digital. En saber cómo la tecnología cambia y cambiará la forma de comunicarse reside parte del conocimiento necesario para que empresarios, políticos y educadores integren los nuevos avances a sus discursos. Indudablemente, las tecnologías influyen en la comunicación verbal y no verbal. Ejemplos de ello, son los asistentes de voz o el paralenguaje de robots, así como el uso de pantallas interactivas o las cámaras móviles: cada tecnología exige que se hable de forma distinta (que se utilice la voz de forma diferente), que se mire a lugares distintos…, en definitiva, que se comunique adaptándose a cada tecnología para seguir siendo eficaces.

Neotelling es también una filosofía para comunicar mejor en la actualidad y poder adaptar los discursos en el futuro. Hoy, por mencionar algunos ejemplos, los códigos QR, la realidad aumentada y las superficies táctiles son partes de distintas experiencias comunicativas, que pueden formar parte tanto de una campaña de marketing como de una entrevista de trabajo en un departamento de RRHH donde predomine el teletrabajo y los entornos virtuales por destacar simplemente dos de las muchas situaciones donde poder aplicar la comunicación con nuevas tecnologías. Sin embargo, estas tecnologías no serán las únicas, en el futuro vendrán otras y el aprendizaje debe ser continuo para explotar al máximo cada una de ellas en cada situación comunicativa.

Neotelling es un concepto que acompañará a lo largo de la vida a las personas en el aprendizaje de la oratoria digital que se lleve a cabo esta a través de una tecnología u otra.

A través de la Academia de Oratoria Neotelling se enseña desde la práctica a comunicar en entornos digitales actuales (miradas a cámara en una videoconferencia de forma correcta en vez de hacerlo a la pantalla como habitualmente se hace, mover las manos de forma más lenta y ubicar las manos en el lugar más impactante del plano cuando se gesticula… ) y futuros (cómo impartir una clase en entornos virtuales o híbridos, cómo presentar un evento con un robot como asistente…).

La integración de tecnología hace más claro el mensaje a transmitir “Neotelling es un concepto, es una filosofía, es una metodología de aprendizaje innovadora y, sobre todo, es una actitud frente a las nuevas tecnologías”, matiza Rocío Martín.

La filosofía Neotelling defiende una actitud en la cual la inclusión de nuevas tecnologías se da para generar una mayor inclusión. Además, el uso de tecnología no debe ser caprichoso ni debe estar impulsado solo por seguir una tendencia dada, sino para realmente clarificar el mensaje que se quiere dar. La comunicación, tanto verbal como no verbal, que integra nuevas tecnologías es distinta, por lo tanto, resulta necesario aprender las nuevas técnicas para explotar su uso al máximo.

Saber cómo la tecnología cambia y cambiará la forma de comunicarse es fundamental para ser eficaz a la hora de transmitir un discurso, ya sea en el ámbito político, empresarial o educativo. Para ello, la Academia de Oratoria Neotelling -creada y dirigida por Rocío Martín- enseña cómo hacerlo de forma efectiva y los más de 4.200 alumnos que han pasado por sus formaciones avalan lo necesario de hacer estos cursos por su practicidad, sencillez a la hora de explicar y flexibilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de aprender a comunicar de forma efectiva, a nivel personal y laboral, de la mano de Carmen Vicente Pérez ¿En qué consiste el renting a encargo?, por SF Motors Los cursos de blockchain ofrecidos por Blockchain School for Management Las ventajas de comprar naranjas online en Naranjas Quique La calidad de agua que se consume en España