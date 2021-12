¿Caída del cabello? Conocer los productos de Vital Plus Active de venta en la parafarmacia online, Cuidados de Botica

Una persona puede llegar a perder más de 100 pelos al día, ya sea por estrés, factores genéticos u hormonales, problemas orgánicos u otras situaciones. Cuando esto ocurre, es necesario detener esta caída capilar con tratamientos como los que ofrecen los productos de la marca Vital Plus Active. Farmacia Nuria, establecidos en Madrid hace más de 35 años, ofrece estos servicios en su tienda online de parafarmacia Cuidados de Botica.

Una trayectoria intachable de excelente atención al cliente respalda los esfuerzos de esta empresa por hacer envíos a toda España, incluyendo las islas, con productos de calidad como los de Vital Plus Activ. Esta es una firma cosmética que dispone entre su variada gama de fórmulas aquellas dirigidas a problemas específicos del cuero cabelludo.

Soluciones para frenar la caída capilar En el catálogo de Cuidados de Botica aparecen productos específicos para atender las diferentes causas por las cuales se puede presentar la alopecia. Con una acción estimulante del crecimiento y fortalecimiento del cabello, el producto Vital Plus Active CU es uno de los más solicitados por los usuarios. Gracias a su efectiva fórmula compuesta por sustancias funcionales de origen vegetal, como Serenoa Repens, Pygeum Africano y lúpulo que fortalecen el bulbo piloso por sus componentes estrógenos naturales. Esta loción contiene extracto de jengibre que estimula la microcirculación capilar y favorece la absorción de componentes como la vitamina E.

Otro producto estrella en la categoría de anticaída es Vital Plus Active DU, indicado en casos de dermatitis seborreica o psicosomática, las cuales generan irritación picor y la formación de escamas gruesas que se adhieren al cuero cabelludo. Para reducir la excesiva producción de sebo en el cuero cabelludo, los productos Vital Plus Active SU y SO son otro integrante de la línea anticaída de esta casa, basados en principios activos como Melaleuca o aceite de árbol de té, Kigelia Africana y Cananga perfumada. Estos son capaces de purificar y normalizar las condiciones de la piel y, por consiguiente, controlar la caída del cabello. Además, la presentación SO combate la seborrea oleosa, tanto folicular como cutánea.

Tratamientos para la caspa y complementos alimenticios Un problema que también puede afectar la fortaleza de los folículos pilosos es la conocida caspa o descamación cutánea, para la cual esta marca trae las fórmulas Vital Plus Active FU y FS con acción antimicótica. Esta es muy recomendada para la piel deshidratada y otra sebonormalizante para cuando este problema presenta, además, excesiva secreción sebácea.

Por último, la línea cosmética que propone Cuidados de Botica como la solución más efectiva ante la caída capilar son las cápsulas que funcionan como complemento alimenticio, las cuales aportan vitaminas A, E, C y del complejo B, además de cistina, selenio, mijo y niacina. Esto con el fin de intervenir en el proceso de conservación y reproducción del ciclo piloso fisiológico.

A estas recomendaciones de uso se le suma la opción que ofrece Farmacia Nuria con atención personalizada en su sede para el análisis capilar o facial, así como el sistema de análisis y dosificación de la glucosa para el cuidado de la salud. Solo se necesita agendar una cita para acceder a este servicio.

La misma esmerada atención de una farmacia de barrio se une a los avances científicos de vanguardia de reconocidas marcas como Vital Plus Active para que los usuarios online tengan la mejor experiencia de compra en Cuidados de Botica. Esta brinda calidad con excelentes precios para sus clientes de todo el país.