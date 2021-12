Problemática con los ficheros de morosidad y abuso indebido de compañías como mecanismo de presión, por ASNEF Online Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021, 11:54 h (CET)

La inclusión indebida en los ficheros de morosidad es una preocupación actual no solo a nivel individual, sino que se ha convertido en un sufrimiento colectivo. Algunas compañías utilizan este recurso a través de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) como medida de presión para forzar pagos de deudas, y en ocasiones, esta práctica es considerada abusiva para los consumidores.

ASNEF Online es una herramienta que ayuda a los afectados a salir de ASNEF a través de la asesoría de abogados especializados que, realizando un previo análisis del caso, pueden encaminar a la salida temporal o indefinida del temido fichero de morosos.

Identificar si una persona se encuentra en el listado de ASNEF La mayoría de los responsables de las inclusiones en el listado de ASNEF son compañías de telecomunicaciones, microcréditos, tarjetas, bancos y energía eléctrica; realizadas casi todas de forma indebida, con condiciones abusivas y, en ocasiones, ni siquiera notifican a los afectados sobre esta arbitraria medida. Para quienes no conozcan aún su situación, ASNEF Online tiene dispuesto en su página web la solicitud del informe de ASNEF Equifax de forma gratuita.

En caso de confirmar que una persona se encuentra incluida en el listado, hay una serie de procedimientos que pueden aplicarse para salir de él. Es por ello que ASNEF Online dispone de abogados expertos encargados de analizar los casos y ofrecer todas las soluciones posibles. Cuando la inclusión en el fichero de morosos de ASNEF es indebida, puede reclamarse una indemnización a la compañía responsable.

¿Cómo salir del fichero de morosos de ASNEF? Pese a las garantías previstas en el sistema, siguen dándose casos de personas que deben luchar para salir de una lista en la que nunca debieron estar, padeciendo las consecuencias de tener la etiqueta de ser un mal pagador ante las compañías. La asesoría de un buen abogado es importante en estos casos, ya que existe la posibilidad de estar incluido en el listado sin algún motivo, por lo que pueden proceder a defender el caso de acuerdo a la situación, haciendo viable la posibilidad de una demanda por derecho al honor y lograr una indemnización hasta de más de 3.000€. El problema de formar parte del fichero de morosos de ASNEF no es complicado de solucionar siempre que se cuente con profesionales que tengan experiencia en esta área y los abogados de ASNEF Online pueden hacerlo posible.

La empresa también ofrece herramientas de pago que permiten solicitar el informe de Badexcug Experian, reclamación de contrato y facturas, reclamación de comisiones bancarias ilegales, entre otros servicios.

