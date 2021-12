Limpiezas Amerital Servis (Royal Euroservice Consulting S.L.) Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:47 h (CET)

Psicológicamente, mantener el entorno laboral limpio proporciona una mayor productividad, una reducción significativa de accidentes laborales, mayor confort para el trabajador y una mejor imagen para quienes estén de visita en el espacio de trabajo.

La contratación de una empresa de servicio de limpieza que se dedique al saneamiento de las instalaciones de una compañía debe formar parte de los gastos fijos de mantenimiento porque contar con un espacio limpio, organizado y desinfectado es de suma importancia para la salud de quienes allí trabajan. En este caso, una de las mejores opciones es el servicio de limpieza de Amerital Servis (Royal Euroservice Consulting S.L.), ya que cuenta con un personal altamente capacitado y con equipos de limpieza con la última tecnología que agiliza las labores.

¿Cuáles son las ventajas de contar con un servicio de limpieza profesional? En Amerital Servis (Royal Euroservice Consulting S.L.) tienen años de experiencia en la limpieza de oficinas y centros de negocios en Valencia. El personal con el que cuentan está formado especialmente para realizar el trabajo de saneamiento en empresas, respetando el horario laboral. Además, otra de las ventajas de contratar sus servicios es que el equipo de trabajo está acostumbrado a trabajar en ambientes empresariales, es decir, el trabajo de oficina en ningún momento se verá interrumpido por la labor de limpieza.

Por otro lado, cuentan con conocimientos sobre el cuidado del mobiliario de oficina y de las herramientas que se deben usar para la limpieza de cada uno de los espacios. Para las labores de mantenimiento, los expertos utilizan productos que no son abrasivos y son amigables con el medioambiente. Esto se lleva a cavo con la intención de que el mobiliario que forma parte de los espacios de trabajo no se deteriore, lo cual permite que la vida útil de los muebles, pisos, paredes y ventanas perdure en el tiempo.

Servicios profesionales de alta calidad Cuando se trata de contratar empresas de limpieza, es indispensable no contratar a cualquiera. Debe ubicarse una compañía de la que haya referencias que puedan evidenciar su eficacia en el momento de realizar el trabajo y estas labores deben ir de la mano de la garantía y la calidad, como Royal Euroservice Consulting S.L.

Por otro lado, la eliminación de bacterias es fundamental sobre todo en estos tiempos de pandemia, razón por la cual la realización de una limpieza profunda experta garantiza la desinfección de los espacios cerrados. De esta forma, el personal no solo se ocupará del ambiente, pisos y paredes, sino también de todos los aparatos electrónicos y del material de oficina, los cuales tendrán su proceso adecuado de eliminación de bacterias.

Amerital Servis (Royal Euroservice Consulting S.L.) ofrece uno de los mejores servicios de limpieza para oficinas en Valencia y sus clientes avalan los resultados de calidad. En su página web, tienen disponibles las vías de contacto correspondientes para solicitar más información o para su contratación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.