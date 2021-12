Las Flores No Se Comen, múltiples opciones en desayunos para empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Algunas personas se despiertan por la mañana y se dirigen directamente a su trabajo, sin apenas tener tiempo de hacer otra cosa, incluso sin desayunar. Sin embargo, esto ya no tiene que ser un problema, ya que, hoy en día, hay empresas como Las Flores No Se Comen, líder en el sector de la comida a domicilio, que también preparan y envían deliciosos desayunos para empresas.

Esta firma de comida ofrece repartos de lunes a sábado, no solamente en Sevilla, donde se encuentra su sede, sino en todo el territorio nacional y también en Portugal.

Desayunos personalizados para empresas en Sevilla y toda España Contar con buenos desayunos para empleados o invitados a una empresa durante un evento es una buena forma de levantar la moral de los trabajadores y, al mismo tiempo, de ofrecer un buen servicio de recepción para quienes los visitan. Las Flores No Se Comen es una compañía con 5 años de experiencia, especializada en desayunos a domicilio, que ofrece interesantes opciones y descuentos para empresas. La firma se adapta a las necesidades de cualquier empresa y a su presupuesto, ofreciendo una variedad de más de 300 productos para elegir.

Los desayunos para empresas que prepara se entregan en cajas o cestas, las cuales se componen de alimentos preparados por la misma compañía el mismo día de su envío, con los mejores ingredientes, para garantizar la máxima calidad y el mejor sabor. Estos desayunos pueden ser para 10, 20, 30 e incluso más personas. También cuentan con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten,para personas con regímenes alimenticios especiales.

Una variedad de opciones para elegir Los desayunos que ofrece Las Flores No Se Comen, tanto para empresas como para particulares, vienen en diferentes presentaciones, con productos distintos de acuerdo al tipo de desayuno elegido. Por ejemplo, hay cajas de desayuno dulce, que incorpora muffin, fruta, zumo, bebida de desayuno, dónut, Nutella o mermelada, entre otros elementos. Por otro lado, también está, por ejemplo, el desayuno mixto, que incluye, además de zumo, alimentos dulces como dónuts, junto con panes y otros alimentos salados. Lo mismo sucede con el desayuno ibérico, desayuno completo, desayuno aniversario y todos los demás tipos disponibles. Todas las cajas de desayuno son perfectamente personalizables y el cliente o la empresa pueden modificar cualquiera de los productos que incorporan y cambiarlos por otros, según sus gustos.

Las Flores No Se Comen realiza descuentos a todas las empresas, pymes o agencias que solicitan sus desayunos. Además, garantiza el máximo compromiso en fechas y horario de entrega a nivel nacional.

