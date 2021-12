Road trips de ensueño con las minicaravanas Caretta Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de diciembre de 2021, 19:00 h (CET)

Conducir sin rumbo fijo por diferentes zonas geográficas es el deseo de cada vez más personas. Esta forma de ir de vacaciones, llamada road trip, ha ganado gran popularidad gracias a una nueva manera de entender la libertad y de ocupar el tiempo libre.

Estos viajes se planifican en lo esencial, centrándose únicamente en llevar el suficiente dinero para llenar el depósito de gasolina. Las comidas, el aseo personal y la pernocta se deja en manos de uno de los elementos básicos para vivir road trips de ensueño, las minicaravanas Caretta.

Road trips de ensueño con una minicaravana Caretta Desde su fundación en el año 1976, el objetivo de esta marca es que la gente disfrute de road trips con la máxima libertad y confort gracias a las minicaravanas Caretta. Por ello, se han enfocado en diseñar varios modelos ajustados a distintas necesidades, ya sean familias, parejas o aventureros, siempre ofreciendo total autonomía.

Uno de los mayores esfuerzos de la marca Caretta es el de proveer el máximo equipamiento básico a todos los modelos que produce. En ese sentido, los diferentes vehículos disponen, entre otras cosas, de un recubrimiento en fibra de vidrio que proporciona protección contra el frío, el calor, los ruidos y la electricidad.

La estructura de todas las referencias está elaborada con una capa de madera naval que no se hincha con la humedad, un aislante superior y el recubrimiento último de fibra de vidrio. Esta selección de materiales ofrece el mejor aislamiento posible a nivel térmico, sonoro y acústico. Y todo ello para garantizar el confort incluso en situaciones de temperaturas extremas, ya sean altas o bajas.

Otra de sus ventajas es la versatilidad para el remolque. Al tener un peso inferior a los 750 kilogramos, se puede remolcar con prácticamente cualquier coche, por pequeño que este sea. Con ello, se atiende la normativa legal que permite conducir un remolque cuya masa máxima autorizada (MMA) no exceda los ¾ de tonelada y las minicaravanas Caretta pesan alrededor de 450 kilos. Y todo ello sin necesidad de carnet especial de conducción, sin matricular la minicaravana, tampoco hay que pasar revisiones de ITV ni contratar un seguro obligatorio.

La autonomía necesaria para un road trip de ensueño Para lograr un road trip de ensueño, la palabra clave es libertad. Pensando en eso, los fabricantes de Caretta han construido modelos con todo lo necesario e indispensable, como batería auxiliar, depósito de agua, fogones a gas… Además, claro está, de un cómodo colchón, armarios y compartimentos para todos los utensilios, luces indirectas LED y un largo etcétera.

Un ejemplo de ello es la minicaravana Caretta 1500 Familiar. Posee un diseño aerodinámico que provee todo lo necesario para disfrutar con los seres queridos. Incorpora una tienda de techo en la parte superior para habilitarla como habitación adicional. Este modelo viene con los complementos necesarios para ser 100% autónoma en cualquier escenario exterior.

Además, existen otros modelos como la Caretta 1500, Caretta Off Road, Caretta Cargo, Caretta Junior o Cargo Uncle, que se adaptan a cada necesidad y proporcionan los elementos fundamentales para experimentar road trips de ensueño con una minicaravana Caretta.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.