El próximo lanzamiento de VR Airsoft, Survival War Z

miércoles, 8 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Los videojuegos con temática de zombis se han convertido en tendencia a nivel mundial por sus escenas apocalípticas, diseño de personajes impactantes, etc. Basándose en esta temática VR Airsoft presenta su nuevo juego Survival War Z, un juego dentro de este género que no dejará a nadie indiferente.

VR Airsoft junto con Inusual Interactive, lanzará al mercado este nuevo juego durante el mes de diciembre de este mismo año. Las personas podrán usar sus gafas VR y armas para sumergirse en un survival zombie, es decir, un videojuego donde tendrán que matar hordas de zombis para sobrevivir.

El nuevo survival zombie de realidad virtual llega de la mano de VR Airsoft Las áreas de juego de VR Airsoft son de más de 120 m cuadrados y permiten a las personas disfrutar de una experiencia de realidad virtual completa. A esto se le suma el lanzamiento de su nuevo videojuego Survival War Z, el cual promete sumergir a los jugadores en un mundo postapocalíptico lleno de zombis.

Con sus gafas VR y armas de tecnología avanzada, los participantes podrán luchar contra una horda de zombis, acabando con todos los enemigos, intentando avanzar a través de varias pruebas, a cada cual más compleja, hasta lograr la supervivencia. Todo esto, unido a la libertad de movimiento que caracteriza a la marca, y que se encuentra plasmada en todos sus juegos, hacen que la inmersión sea total, consiguiendo una experiencia lo más real posible.

Lo que hace especial a Survival War Z de VR Airsoft Este survival zombies, al igual que otros juegos de VR Airsoft, son creaciones realizadas en colaboración con Inusual Interactive, por lo cual la experiencia y diseños serán originales y exclusivos. Además, su modo multijugador que está incorporado en todos los juegos es ideal para amigos, parejas y familias que buscan disfrutar de una matanza de no muertos en equipo.

A medida que la experiencia de juego aumente y cada vez más participantes se interesen en jugar a Survival War Z en sus instalaciones, VR Airsoft continuará adaptando el juego al feedback otorgado por sus clientes, hasta lograr así el producto perfecto para su público. Además de esto, la compañía cuenta con tecnología de última generación que no necesita de mochilas o cables para tener una experiencia de juego completa. Esto significa que los participantes podrán pasearse por toda la sala solo con gafas y armas, mientras destruyen solos o en equipo a todos los zombis.

Actualmente, VR Airsoft se encuentra en Madrid, Cáceres, Canarias y próximamente abrirá un centro más de realidad virtual en Madrid, esta vez situado en Torrejón de Ardoz.

VR Airsoft promete ofrecer a todos los jugadores de España un modo supervivencia de zombis sumergido por completo en la realidad virtual. Gracias a que usa tecnología punta, no será necesario que los participantes usen mochilas, cables u otros artefactos para moverse libremente por todo el escenario.

