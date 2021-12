El servicio de coctelería molecular para eventos que ofrece Pearls Molecular Experience Emprendedores de Hoy

martes, 7 de diciembre de 2021, 16:50 h (CET)

El mundo de la mixología ha estado en pleno apogeo durante los últimos años. Con la capacidad de sorprender incluso a los paladares más exigentes, cada día expertos en esta área desarrollan nuevas técnicas para preparar cócteles y bebidas de manera innovadora.

Pearls Molecular Experience es una empresa con 10 años de experiencia que se especializa en prestar servicios de coctelería molecular para eventos corporativos y sociales. Se trata de una rama de la mixología que se ha ido popularizando durante los últimos tiempos y que resulta ideal para sorprender a los invitados de cualquier evento corporativo o social con explosivas esferas de sabor que además de ser deliciosas, resultan sumamente divertidas.

¿En qué consiste la coctelería molecular? La coctelería molecular se trata de una disciplina o rama de la mixología tradicional que se enfoca en emplear distintas técnicas científicas relacionadas con la química y la física para transformar la forma y textura de los alimentos. Aplicado a la coctelería tradicional, esto tiene como resultado final distintos tipos de bebidas en diferentes presentaciones que resultan altamente innovadoras y sorprendentes.

La técnica más común para aplicar esta metodología es la del caviar o esferificación, que consiste en crear pequeñas bolitas de cócteles con un sabor explosivo. No obstante, lo cierto es que hay muchas otras formas de preparar cócteles sorprendentes utilizando la mixología molecular. De esta manera, la técnica del nitrógeno líquido, la técnica del brulé, la técnica de los cócteles gelificados, la técnica de las espumas y las técnicas de los aires son otras de las más reconocidas.

Experiencias para sorprender a los invitados Una de las claves más importantes para garantizar que la realización de cualquier celebración salga bien es asegurarse de tener elementos sorpresa que sean capaces de cautivar a los invitados. A menudo, se puede lograr a través de un catering excepcional o con un buen repertorio de animación. No obstante, si se contrata un servicio exclusivo de coctelería molecular para eventos existe una gran garantía de éxito.

Empresas como Pearls Molecular Experience se encargan de adoptar las técnicas más innovadoras de la tecnología y mixología para crear experiencias innovadoras para sorprender a los invitados de cualquier evento corporativo o social. Todo esto a través de un bufé modular, minimalista y personalizable con el evento repleto de esferas, de 2 cm de diámetro, cargadas de cócteles tradicionales como gin-tonic, mojito, sex on the beach, entre otros.

En definitiva, Pearls Molecular Experience revolucionará y dará un toque distinto a cualquier evento empresarial, convención, feria, cena, boda o fiesta privada. Su innovadora propuesta comercial, así como los exquisitos sabores de sus cócteles, garantizarán a cualquier invitado una experiencia única.

