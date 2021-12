Planificación del cierre del ejercicio fiscal 2021 de la mano de Contalia Emprendedores de Hoy

El 31 de diciembre de cada año coincide para la mayoría de las empresas con el cierre del año fiscal. Este no es más que el final del período en el que las empresas y firmas deben calcular informes financieros y devengar los impuestos.

Prepararse para el cierre ejercicio fiscal 2021 pasa por realizar un estudio exhaustivo de los estados financieros, todo ello en aras a reducir la factura fiscal. Cumplir con todos estos requisitos y además tomar acciones para ahorrar en el pago de los impuestos puede requerir de expertos tributarios como los miembros de Contalia. Esta es una empresa que ofrece servicios consultoría, asesoramiento legal, fiscal, contable y laboral.

El método para planificar el cierre del ejercicio Uno de los pasos más importantes en la planificación del cierre fiscal de 2021 es la elaboración de los estados financieros. Mantener un registro de contabilidad adecuado es fundamental para no pagar más impuestos de los necesarios. Las cuentas anuales de una empresa contienen informes como el balance de situación, cuentas de ganancias y pérdidas y, en algunos casos, estados de cambio de patrimonio neto o de flujos de efectivo.

Contalia ofrece asesoramiento especializado para optimizar la gestión contable de las empresas, entre los que destacan la orientación y formación al personal del departamento contable, elaboración de estados financieros, así como organización de la contabilidad en general. Entre las tareas que realizan los profesionales de la firma se encuentra la gestión de asientos contables, la apertura y cierre del ejercicio y presentación de libros y cuentas anuales, entre otros.

Con la ayuda de los profesionales como los que integran la firma Contalia, es posible realizar el diseño de planes de contabilidad que permitan a las empresas llegar al cierre fiscal con la tranquilidad de tener las cuentas al día y en orden para aplicar los incentivos que correspondan.

Políticas fiscales duraderas y sólidas Una de las claves para reducir los impuestos es la determinación con suficiente antelación de la política fiscal que se aplicará en la empresa. En la planificación, se prevén las acciones a tomar con antelación para aplicar incentivos cuando llegue el cierre ejercicio fiscal 2021, como los relacionados con la amortización, leasing, los saldos deudores o la reserva de nivelación.

Entender y trabajar en la aplicación de cada uno de estos incentivos es más sencillo y efectivo si se realiza de la mano de profesionales especialistas como los de Contalia.

Por otro lado, ofrece servicios de asesoramiento y gestión fiscal para compañías, procedimientos tributarios y otras especializaciones en materia fiscal, laboral o contable. Todo esto con el fin de reducir la carga fiscal y maximizar el ahorro de las empresas.

Tanto en materia fiscal como en el área contable, Contalia cuenta con expertos que ayudan a facilitar los trámites que conlleven a un cierre ejercicio fiscal 2021 más tranquilo y sobre todo rentable.

