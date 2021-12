Jorge Perales Nieto presenta su primer libro, ‘Mirando al mar, soñé’ Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 16:00 h (CET)

España se ha caracterizado, entre otras cosas, por su riqueza en obras literarias. Esto no hace referencia solamente a las de tiempos pasados, sino también a los escritores modernos que han sabido regalar obras de un valor literario extraordinario.

Uno de los libros que se ha convertido en un éxito de ventas y ha llamado la atención de los amantes de la literatura en España ha sidoMirando al mar, soñé, una obra de Jorge Perales Nieto. El manuscrito corresponde a su primer trabajo literario y está escrito con una destreza y un lenguaje que logra cautivar al lector desde las primeras líneas.

Mirando al mar, soñé: una obra del autor español Jorge Perales Nieto Mirando al mar, soñées un libro, obra del escritor madrileño Jorge Perales Nieto, que se ha catalogado como el libro del momento. Las páginas de este manuscrito se narran a través de un lenguaje híbrido que combina elegante e inteligentemente la poesía, la prosa y las vivencias narrativas con el propósito de introducir al lector en un sinfín de emociones, pensamientos y sensaciones. Desde sus primeras líneas, es capaz de captar la atención del lector, haciéndolo transitar por un complejo y atrayente mundo de ideas, fantasías, ilusiones y razones, enmarcados en momentos soñados por el autor, en lugares y experiencias reales, escritas de tal manera que es difícil identificar la línea que separa una realidad de la otra.

Con ese mismo lenguaje ágil y joven, se tocan temas protagonizados por valores antagonistas como el amor-odio, vida-muerte o la libertad-sometimiento, que aparecen en escena de forma trascendental.

Más sobre el autor Nacido en Madrid en el año 1988, Jorge Perales Nieto ha sido fundador de la Asociación Cultural El Municipio Toledo, lugar en el que se han convocado decenas de actos culturales y con fines solidarios. El autor también es reconocido por ser el fundador del periódico digital El Municipio, que en los últimos años ha logrado llegar a millones de lectores no solo en España sino también en Hispanoamérica. Tras todo esto, 2021 ha sido el año en el que su primera obra literaria ha sido finalizada, publicada y puesta a la venta, alcanzando un éxito notable en ventas.

El libro Mirando al mar, soñé de Jorge Perales Nieto ya está disponible en formato físico en todas las librerías de España, a través de la web oficial del autor y en Amazon. Por otro lado, su versión e-bookse puede adquirir también desde su web o a través de las plataformas de La Casa del Libro y El Corte Inglés.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.