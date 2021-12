La clínica de injerto capilar en Benidorm, Élite Capilar, presenta el tratamiento de láser capilar Emprendedores de Hoy

A la hora de tratar patologías como el acné, el vitíligo, la psoriasis o incluso enfermedades como el cáncer, los tratamientos con rayos de luz siempre han sido de gran utilidad. Hace poco más de 10 años que el uso de luz LED, a pequeña escala, fue aprobado para tratamientos capilares como la alopecia o la calvicie, puesto que ayuda a estimular el flujo sanguíneo revitalizando los folículos capilares.

En la clínica de injerto capilar en Benidorm y Elche, Élite Capilar, se han especializado en la aplicación del tratamiento de láser capilar, con el cual consiguen estimular el crecimiento de la hebra del cabello de forma resistente y saludable. Este es un tratamiento que puede aplicarse tanto en hombres como en mujeres y es ideal para combatir la caída prematura del cabello.

En qué consiste el tratamiento láser capilar La terapia de láser capilar se basa en la exposición segura del cuero cabelludo a pequeños niveles de rayos de luz LED durante 20 o 30 minutos. Este láser penetra en la piel a niveles celulares consiguiendo una mayor estimulación del flujo sanguíneo, influyendo directamente en el folículo piloso y logrando que el cabello comience a crecer de manera acelerada. Este láser de frecuencia LLLT mejora los procesos de restauración celular que actúan de forma natural sobre el cuero cabelludo y estimulan la salud de la hebra durante todo su crecimiento.

En la clínica de injerto capilar de Benidorm y Elche, Élite Capilar, recomiendan los tratamientos capilares a base de luz láser a aquellas personas que se hayan sometido a un procedimiento de injerto capilar y deseen estimular, ahora, el crecimiento del cabello. También a aquellos que tienen síntomas de calvicie y deseen frenar la caída apresurada del pelo.

¿Cuáles son las ventajas del tratamiento de láser capilar? Uno de los mayores beneficios que tiene la aplicación del tratamiento de láser capilar es que es indoloro y no invasivo, ya que no se necesita de una intervención quirúrgica para llevarlo a cabo. Además, gracias a que tiene un efecto único y complementario, se puede utilizar para potenciar otros tratamientos de injerto capilar.

Usar tratamiento láser en el cuero cabelludo estimula considerablemente el flujo sanguíneo en la zona capilar, influyendo notablemente en el crecimiento y desarrollo de la hebra y, al mismo tiempo, evita que se pronuncie la caída del cabello.

Este tipo de métodos también evita el envejecimiento celular, otra de las causas más comunes que propicia la caída del cabello, por lo cual también puede ser considerado como un tratamiento preventivo.

Si se está buscando aplicar un tratamiento de refuerzo o preventivo para la caída del cabello, en la clínica de injerto capilar de Benidorm y Elche, Élite Capilar, se encuentran especialistas capacitados para guiar a los pacientes en la aplicación del método más efectivo, de acuerdo a las necesidades de cada persona.

