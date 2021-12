Los servicios de Domotics and Technology, una de las compañías domóticas de referencia en España Emprendedores de Hoy

Últimamente, la tecnología se ha convertido en una gran aliada a la hora de facilitar la vida cotidiana de las personas. Las empresas aprovechan cada vez más dicha realidad y se especializan en poner los servicios de domótica al alcance de todos aquellos que deseen modernizar sus hogares y/o locales comerciales.

Una de las compañías que destaca actualmente en el sector de la domótica es Domotics and Technology, que ofrece a sus clientes los servicios de automatización, importación y exportación de equipos tecnológicos, reformas de todo tipo, reparaciones integrales, mudanzas y asesoría inmobiliaria.

Domotics and Technology, qué hace y cuáles son sus servicios principales La automatización domótica es el punto fuerte de la empresa. En Domotics and Technology, el cliente tendrá acceso a la instalación de la tecnología de automatización más avanzada del mercado. Uno de los equipos que instalan son los interruptores wifi inteligentes o también conocidos como Smart Wi-Fi Switch, unos dispositivos que permiten a los usuarios controlar el hogar tanto con su voz como desde una aplicación móvil. Algunas de las acciones que podrá realizar el cliente a partir de la instalación de estos equipos serán controlar la iluminación de todo el hogar sin la necesidad de cambiar o sustituir ninguna bombilla; encender, apagar y ajustar la temperatura de la calefacción a su gusto y también controlar las persianas y controlar los filtros de ósmosis inversa.

De igual forma, Domotics and Technology se especializa en la importación y exportación de productos tecnológicos, en reformas de todo tipo y en reparaciones integrales. La asesoría inmobiliaria y la asistencia en mudanzas son beneficios extra que ofrece la compañía, fruto de su alianza con CENTURY 21 New Estate, una de las agencias inmobiliarias más importantes de España.

Variedad del catálogo de la empresa Esta empresa tecnológica, con sede en Madrid, ofrece diferentes paquetes de automatización, para que el cliente elija según su presupuesto y necesidades. El plan más básico, por ejemplo, incluye 5 Smart Wi-Fi Switches y 1 router wifi de 300 Mbps. Este pack es recomendable para aquellas personas que desean hacer reformas y reparaciones integrales en viviendas con 1 habitación, 1 cocina, 1 baño y 2 áreas comunes. Otros packs más avanzados, como el ‘Pack Essential’, el ‘Pack Comfort’ o el ‘Pack Premium’, están indicados para espacios más grandes.

En Domotics and Technology, los clientes recibirán un trato personalizado por parte del equipo de profesionales que forma la empresa, quienes brindarán soporte técnico y servicio posventa para resolver cualquier incidencia o problemática que pueda surgir a raíz de empezar a utilizar los nuevos equipos. Además, los usuarios también disfrutarán de una garantía de 2 años en los diferentes dispositivos de la compañía. Con Domotics and Technology, será posible lograr espacios más inteligentes y cómodos, instalando la tecnología más avanzada del mercado.

