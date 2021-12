Reparación móviles express de la mano de Repuestos TIC Emprendedores de Hoy

En la vida cotidiana el uso del teléfono móvil se ha vuelto cada vez más indispensable, razón por la cual resulta común que ocurran accidentes que afecten su funcionamiento. Ante la necesidad de atender estas eventualidades rápidamente, la empresa Repuestos TIC ofrece el servicio de reparación de móviles express. Además, no solo se encarga de arreglar los daños del móvil, sino que también se ocupa de la instalación de piezas traídas directamente desde los fabricantes autorizados con el fin de brindar un servicio seguro y rápido con altos estándares de calidad.

En tiempo récord, Repuestos TIC repara móviles La empresa cuenta con agentes de servicio técnico especialistas en una amplia gama de modelos de smartphone, capaces de realizar cambios de pantallas en 1 hora y sustitución de baterías en 30 minutos aproximadamente, sin afectar la información almacenada en el móvil y con una garantía de tres meses. Los repuestos utilizados siempre se prueban antes de su instalación y cuentan con una calidad garantizada, ya que, en su mayoría, provienen directamente del fabricante o son altamente compatibles. Tienen a su disposición: pantallas móviles, LCD, táctil, baterías, conector de carga, antenas Wifi, entre muchos otros repuestos; todos ellos adaptables a los modelos comerciales disponibles en el marcado actual.

En Repuestos TIC, cualquiera que sea la situación del móvil, se realiza la reparación con el máximo cuidado posible, ya que cuentan con un espacio de trabajo sofisticado y se utilizan herramientas de alta tecnología que, por su precisión, no afectan a los componentes electrónicos internos de los teléfonos celulares.

Una larga lista de clientes satisfechos Durante años, la empresa se ha ocupado no solo de ofrecer soluciones rápidas y efectivas en la reparación de equipos móviles, sino a atender los requerimientos con gran vocación de servicio. Es por ello que los clientes dan testimonio de la calidad de sus procedimientos y recomiendan el trabajo que allí realizan. También en su página web está disponible un catálogo de venta de smartphones, clasificado por marca y precio, como una alternativa de solución en caso de que el daño del móvil sea irreversible o simplemente el cliente desee cambiar su equipo a otro con un software más actualizado.

Repuestos TIC se encuentra en la ciudad de Madrid, pero presta servicio para toda España. Realiza entregas a domicilio de 3 a 5 días en Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla, de 24 a 48 horas para el resto del país y el mismo día para la capital.

