TELEFUGA, profesionales en redes de agua, averías, mantenimientos y localización y detección de fugas de agua

Las fugas de agua pueden llegar a ser muy molestas, ya que además de las filtraciones que acarrean, generan humedad y aumentan las facturas del servicio. Un escape detectado demasiado tarde puede socavar edificaciones. Esto supone unos daños de tal magnitud que son irreparables en la mayoría de ocasiones.

TELEFUGA es una empresa que se especializa en la detección de fugas de agua, localizando el punto exacto de la avería, con una precisión del 98%. Cuenta con un equipo especializado que ayuda a detectar el escape, especialmente aquellos que se encuentran ocultos a metros de profundidad.

Las fugas de agua y sus motivos Las fugas de agua son salidas no controladas que suelen presentarse en cualquier punto del sistema de distribución de agua, ya sea de una vivienda, centro comercial, colegio, piscina, etc. y pueden llegar a causar grandes pérdidas económicas, si no se controlan a tiempo. Estos escapes suelen estar causados por la antigüedad del sistema de tuberías, una mala conexión realizada durante la instalación o la presión de agua, por lluvia o bombeo irregular, que no es la indicada para el tipo de tubería instalada.

La humedad o filtración en paredes o suelos suele ser el primer indicador de que existe alguna fuga que ya se encuentra avanzada y se requiere actuar de forma inmediata. Las griferías también suelen dar señales de que existe algún tipo de escape, cuando comienza a notarse un goteo o zonas mojadas cuando la llave está cerrada.

TELEFUGA es la compañía experta en detectar fugas de agua Las fugas de agua no deben ser tomadas a la ligera y es necesario actuar cuando se tenga la sospecha de que existe alguna. TELEFUGA es una empresa que ofrece servicios especializados en la detección de escapes de agua, a través de equipos tecnológicos de última generación, que permiten hacer diagnósticos sin necesidad de causar daños en las instalaciones. Además, si el equipo no logra dar con el punto exacto de la fuga, el diagnóstico no tendrá costo alguno.

Para encontrar la salida irregular de agua, es necesario utilizar equipos especializados. Para ello, TELEFUGA utiliza el geófono, que permite detectar aquellos sonidos irregulares que causa el agua al escapar de la tubería y suelen darse donde se produce el escape.

Además, la empresa recurre a otros equipos sofisticados como el gas trazado o hidrogeno, que se introduce en las tuberías dañadas y da señales de si, efectivamente, de allí proviene la fuga. TELEFUGA brinda un servicio de mantenimiento y corrección de fugas de agua las 24 horas y dispone de un equipo que realiza el trabajo sin obras.