Thenowo recalca la importancia del Seguro de Responsabilidad Civil en el sector de la construcción

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:26 h (CET)

El ejercicio de las actividades relacionadas con la construcción y las reformas está expuesto, a diario, a numerosos daños y accidentes. Cualquier empresa o trabajador del sector puede recibir una reclamación por daños ocasionados a un tercero, frente a la cual, si no dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil de Construcción, estará obligado a responder con su patrimonio personal hasta cubrir los costes e indemnizaciones.

Actualmente, son muchos los autónomos y empresas que recurren al comparador de Seguros de Responsabilidad Civil de Construcción de Thenowo, ya que, aunque no es obligatorio, operar en el sector con mayor siniestralidad y no estar protegido es una temeridad.

Este es el motivo por el que contratar un seguro de RC de Construcción es un aspecto que ha cobrado una gran relevancia en el oficio.Además de las cuantiosas pérdidas que puede generar cualquier siniestro en la obra, hay que tener en cuenta que la indemnización a los afectados corre por cuenta de los responsables.

Thenowo se presenta como una alternativa innovadora y efectiva para gestionar el programa de seguros para empresas y profesionales, sobre todo, si se trata de seguros de Responsabilidad Civil para Construcción. Con varios años en el sector, esta herramienta se ha posicionado por ofrecer diversas opciones a precios asequibles.

Motivos por los que contar con un Seguro de Responsabilidad Civil de Construcción Como ya se ha mencionado, el sector de la construcción es uno de los que más riesgo conlleva, con una tasa de siniestralidad que se incrementa cada día más. Por esta razón, contar con un seguro RC de Construcción representa un aspecto elemental.

Hay que recordar que, en caso de no cumplir con este requisito, los responsables de la obra deberán hacerse cargo de los costes e indemnizaciones originadas ante un siniestro o accidente, lo que terminará afectando su presupuesto personal e incluso ocasionando problemas legales.

Constructoras, empresas contratistas, promotores y otros intervinientes del sector, requieren la contratación de este tipo de seguros para garantizar la cobertura por daños a terceros, tanto materiales como personales, incluyendo los propios empleados. Ante esta necesidad, Thenowo cuenta con múltiples opciones de seguros de responsabilidad civil para construcción, adaptados a las necesidades y profesiones de cada cliente.

Thenowo, seguros para empresas y autónomos Funcionando como un marketplace, Thenowo es una herramienta de gestión de seguros que opera en el sector para empresas y profesionales, caracterizada por su amplia trayectoria.

Su valor diferencial se centra no solo en la comparativa de seguros al instante que ofrece, sino también en la posibilidad que tienen los usuarios de cotizar y recalcular las veces que sean necesarias, hasta encontrar el seguro que mejor se adapte a sus necesidades.

En el caso del Seguro de Responsabilidad Civil de Construcción, esta plataforma cuenta con tres modalidades que van desde un programa de seguro básico, estándar y uno premium. Adicionalmente, trabaja con un gran número de empresas para proporcionar los mejores precios de seguros en el mercado.

Thenowo es una herramienta innovadora, eficiente y útil para las empresas que buscan alternativas de Seguros de RC en Construcción, a precios razonables y que cubran todas sus necesidades, de acuerdo al trabajo que desempeñan.

