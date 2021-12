Los consejos de la Escuela de Doblaje de Fernando Acaso para elegir un curso online de locución y doblaje con seguridad

El confinamiento provocado por la pandemia en España disparó la actividad online. La sociedad tuvo que aceptar esta nueva forma de seguir adelante y la formación se reinventó. Las ofertas de cursos online empezaron a aparecer, pero pocas de ellas eran de calidad. Desde la Escuela de Doblaje Fernando Acaso apuestan por ofrecer a los alumnos la opción de formarse online, pero garantizando contenidos de calidad y sin engaños. Por este motivo, exponen 10 consejos para evitar estafas.

El auge de las formaciones online El confinamiento hizo que mucha gente decidiera que era el momento de hacer algunas cosas que siempre había querido hacer, pero que nunca había encontrado el momento. El encierro y la incertidumbre del futuro próximo consiguió que muchas personas decidieran apostar por ellas mismas.

La Escuela de Doblaje Fernando Acaso lleva impartiendo cursos presenciales desde el año 1999, tanto de locución como de doblaje. Las clases quedaron interrumpidas durante el confinamiento y, tras ese parón, en mayo de 2020, volvió a abrir sus puertas tanto en Valencia como en Madrid. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo había cambiado y de que muchas personas querían hacer estos cursos porque siempre habían querido probar este fascinante mundo. Sin embargo, la situación planteaba aún muchos miedos. Las escuelas públicas y privadas y las universidades no habían reanudado las clases presenciales. El virus todavía estaba en plena virulencia y aún daba miedo asistir a clase físicamente.

En ese momento, ocurrió el boom de los cursos online. Comenzaron a surgir multitud de cursos en multitud de plataformas y muchos de esos cursos no estaban a la altura. Algunos rozaban el fraude.

A la Escuela de Doblaje de Fernando Acaso le llegó la demanda de formación online. El sector se tenía que reinventar. Sin embargo, se planteaban muchas dudas respecto a la viabilidad de ofrecer esta formación sin ser presencial. Un aprendizaje es fundamentalmente práctico. No se aprende leyendo teoría. Se aprende practicando, al lado de un profesional que guíe. Eso hizo que la Escuela de Doblaje Fernando Acaso no se planteara de inmediato ese salto. Quiso madurar la manera de presentar una oferta que no defraudara, que sirviera para aprender de verdad. No iba a precipitarse para tratar de conseguir clientes como fuera.

Lo primero que quiso hacer fue no caer en los errores de los demás. Por tanto, ahora, más de un año después, ha analizado los cursos que se pusieron en venta desde entonces y ha elaborado una lista con los 10 consejos más importantes para no caer en engaños.

Elegir un curso online de locución y doblaje con seguridad: los 10 consejos para no caer en engaños 1- No hacer un curso online de locución y doblaje largo y caro. No funcionan Los cursos online en este campo deben ser un complemento a la formación presencial, ya sea para iniciarse, para conocer la escuela, o bien para cubrir un periodo en el que viene mejor hacerlo a distancia. La Escuela de Doblaje y Locución Fernando Acaso asegura que nunca será posible formarse completamente con cursos online o a distancia. Por ello, aconseja que sean cursos cortos y no muy caros.

2- No recibir presión a la hora de elegir Si durante una entrevista personal, en una prueba dicen que la voz es maravillosa, que se tiene muchas posibilidades, pero que solo tienen unas plazas con becas y que hay que decidir a toda prisa, es mejor salir corriendo. Son técnicas de presión y persuasión comerciales intolerables. Lo más probable es que sea un engaño.

3- Mirar en internet las opiniones y las reseñas de la escuela Parece una tontería, pero todo el mundo lo hace. Aunque parezca mentira, no todo el mundo sigue este consejo. Antes de decidir es clave investigar todo lo que se pueda en internet sobre la escuela y buscar opiniones de personas que ya hayan hecho cursos allí.

4- El profesor Va a ser el guía, coach personal y maestro. Es fundamental cerciorarse de que sea un curso realizado, concebido y desarrollado por un profesional de contrastado prestigio. También es mejor huir de los cursos que utilizan el nombre de actores de doblaje o locutores muy conocidos, pero que no han intervenido en el desarrollo del curso. Solo ponen el nombre, hacen tutorías una vez al mes o ni siquiera dan clase. Es imprescindible exigir saber quién va a dar clase y quién ha desarrollado el curso. En este sentido, se debe exigir que sean personas con un currículum contratado y también con experiencia en docencia y enseñanza. Ser un buen profesional no significa ser un buen profesor.

5- Teoría no Es recomendable huir de los cursos que dicen que primero es preciso examinarse de asignaturas teóricas. Está muy bien conocer la historia de la locución y el doblaje, la teoría del sonido, las ondas, los tipos de patrones de audio, las diferentes acústicas, teoría sobre foniatría, la voz y un largo etcétera. Pero todo eso es algo que se puede buscar por cuenta propia en internet o en libros. Quien meta toda esta teoría en un curso lo que quiere es cobrar por nada. Engordar la oferta para encarecer el producto.

6- Pedir el contenido del curso por adelantado Es importantísimo obtener un contenido detallado de lo que se va a hacer para poder decidir si interesa o no. No vale con solo unos cuantos puntos generales. Es fundamental poderse sentar tranquilamente a analizar si el contenido y las prácticas se ajustan a un curso desarrollado y serio. Ver una planificación y un desarrollo coherente con las materias propuestas.

7- Realizar ejercicios presenciales, aunque el curso sea online La única forma de aprender es practicando y ser guiado en las prácticas. Las prácticas online pueden ser interesantes, pero el curso debe tener la opción de hacer prácticas presenciales con el mismo profesor que ha guiado online. Lo del mismo profesor es importante para no caer en la trampa de hacer esas prácticas presenciales de manera subcontratada por terceros. Es muy común que se alquile una sala de grabación y se desentiendan de la formación.

8- Poder llevarse material Este consejo es muy importante. Es relevante exigir tener material grabado en el curso para poder observar el desarrollo. Desde las primeras grabaciones hasta las últimas. De esta manera, se podrá tener un feedback del progreso.

9- No creer en promesas de trabajo Donde prometen que con apuntarse se va a trabajar con ellos es un engaño. Es imposible que nadie pueda saber anticipadamente cuando se va a estar preparado profesionalmente para trabajar, pero es seguro que ningún curso online va a capacitar profesionalmente. Con lo que, si lo aseguran, no se debe creer. Sin embargo, sí se debe creer en quien diga que va a orientar, ayudar y contar cómo acceder al mundo laboral. Entre una cosa y otra hay mucha diferencia.

10- Disponibilidad de un aula u oficina física donde se pueda ir Por último, se debe desconfiar de todo curso online que no disponga de un lugar físico donde poder ir a mirar, hablar o protestar. Es mucho más fácil engañar si no hay un lugar físico donde ir a reclamar o a pedir explicaciones o información. Si no tienen un lugar físico, mejor no hacer el curso.

La Escuela de Doblaje Fernando Acaso ofrece un curso online con garantías, donde se podrá aprender a ritmo individual y con todas las garantías de sus más de 20 años de experiencia formativa. Para obtener más información sobre el curso online iniciación locución y doblaje es posible contactar a través del correo electrónico info@fernandoacaso.com.