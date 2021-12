Reibiza, el único mercadillo hippy online de Ibiza & Formentera Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 11:00 h (CET)

En lugares como Ibiza y Formentera, el mercadillo hippyes toda una tendencia para aquellas personas con un estilo diferente que buscan llevar atuendos y piezas únicas y llamativas. No obstante, existe una web que permite hacer este tipo de compras.

Se trata de Reibiza, un marketplace donde se pueden adquirir productos de moda y accesorios y que impulsa a los pequeños comerciantes, artistas, artesanos y creadores a darse a conocer y vender su mercancía durante los 365 días del año. Esta tienda online ayuda a los vendedores de las Baleares a obtener ingresos de forma permanente, sin tener que esperar a la temporada turística.

Reibiza, el único mercadillo hippy online de Ibiza y Formentera Son varios los pequeños emprendedores y artesanos que han decidido vender sus productos en este mercadillo hippy online de Ibiza y Formentera, sinónimo de originalidad a la vanguardia de la moda. Hay, aproximadamente, unas 50 marcas formando parte de este marketplace.

Este mercadillo tiene varias categorías,como la de Arte, Complementos y Accesorios, Cosmética Natural, Decoración y Hogar, Gastronomía, Joyería, Ropa y Calzado y muchas más, todas ellas creadas para complacer diferentes necesidades y requerimientos de mujeres, hombres, niños y hasta mascotas. Además, Reibiza brinda la oportunidad a los artistas de dar a conocer sus creaciones y lucrarse con ellas.

Uno de los apartados más destacados de la web es Hecho en Ibiza & Formentera, donde se ofrecen artículos de moda para vestir, productos de decoración para cualquier espacio, etc., todos ellos elaborados por los talentosos artesanos de estas islas del archipiélago balear.

Cada día, se suman más vendedores y artesanos al mercadillo, subiendo nuevos productos. El mercadillo tiene 1 año de vida y cuenta con más de 40 vendedores activos.

Reibiza vende esculturas, pinturas, bolsos, bufandas, cinturones, gafas, llaveros, mascarillas, mochilas, monederos, billeteras, cojines, piedras, amuletos, licores, accesorios para el pelo, anillos, brazaletes, collares, pendientes, pulseras, libros, vestidos, blusas y muchas cosas más.

Motivos por los que comprar en Reibiza Por un lado, Reibiza ofrece una gran variedad de productos de moda hippy a precios accesibles. Adicionalmente, los artículos de este mercadillo pueden ser personalizados, un punto a favor para los amantes de la originalidad.

Por otro lado, los clientes que compren en este marketplace de Ibiza y Formentera pueden recibir sus envíos a domicilio en muy poco tiempo y a nivel nacional e internacional.

En síntesis, las personas que deseen comprar en Reibiza o vender sus productos en este mercadillo hippy online pueden obtener información sobre cómo hacerlo accediendo a su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.