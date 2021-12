Bordonclinic lleva a cabo rehabilitaciones orales complejas en un día

Hace unos años, la idea de que pacientes edéntulos pudieran tener una dentadura reconstruida completamente en un día era algo impensable. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos y la evolución de los tratamientos odontológicos en el área de implantología han hecho que no solo sea posible, sino que ahora mismo ya estén disponibles.

La clínica dental en Madrid Bordonclinic, especialista en implantes dentales, ya realiza estos procedimientos utilizando la All on 4 o All on 6, una tecnología probada científicamente para rehabilitaciones orales complejas, cómoda para el paciente y que puede llevarse a cabo en un solo día.

Grandes avances científicos en beneficio de la salud dental El concepto de lo que hoy en día es el tratamiento All on 4 o All on 6 surgió hace aproximadamente 20 años. Ambos representan un avance importante en la implantología dental y una solución no solamente asequible, sino perfectamente efectiva para devolver la funcionalidad dental a pacientes que requieren una rehabilitación oral compleja, es decir, que tengan una dentadura con mal pronóstico o que sean total o parcialmente edéntulos. Además, son una alternativa más rápida que los implantes dentales tradicionales, permitiendo reemplazar una prótesis de arcada completa fija únicamente en un día. El tratamiento consiste en una cirugía en la que se colocan 4 implantes por arcada, 2 de los cuales se ubican en la parte anterior de forma recta, y los otros dos en la parte posterior con inclinación de 45 grados. Es decir, que una vez realizado el procedimiento, el paciente contará con funcionalidad total en su dentadura.

Ventajas principales del tratamiento All on 4 o All on 6 En la clínica dental Bordonclinic son especialistas en todo tipo de implantes dentales, incluyendo el tratamiento All on 4, con el cual logran ofrecer ventajas superiores a las de los implantes tradicionales y las dentaduras removibles comunes. Por ejemplo, con All on 4 el paciente solamente debe someterse a un tratamiento y una recuperación durante un tiempo muy corto. Además, el procedimiento es tan rápido que puede colocarse completamente en un mismo día, incluso si fuera necesario hacer extracciones en esa misma consulta. Por otra parte, también proporciona una estructura resistente y confortable que resiste muy bien tanto coronas como puentes.

Los pacientes con pérdida ósea maxilar también pueden beneficiarse de esta técnica y en Bordonclinic cuentan con un equipo de expertos con la experiencia, el conocimiento y la tecnología necesaria para garantizar los mejores resultados.