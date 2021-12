¿Qué es el Interim Management y por qué recurrir a un Interim Manager? Manager in Motion Emprendedores de Hoy

El equipo de una compañía puede necesitar un impulso extra a lo largo de su trayectoria cuando se enfrentan a distintas encrucijadas, como gestionar situaciones de crisis, afrontar procesos de cambio y desarrollar nuevos mercados.

En estas transiciones el Interim Management, o sea la implantación de un ejecutivo en la dirección de forma provisoria, es una alternativa que permite llevar a cabo transformaciones estratégicas efectivas. En este sentido, la firma Manager in Motion provee de apoyo a aquellas empresas que, por el motivo que sea, experimenten la necesidad de contar con un Interim Manager.

La figura del Interim Manager La filosofía del Interim Management y la figura del Interim Manager son más comunes en el resto de Europa que en España. Aquí es bastante más común la figura del asesor, como alguien que aconseja a la dirección. En cambio, el Interim Manager es un profesional que no solo sugiere, sino que además implementa, por lo que es una figura mucho más completa. Se trata de alguien con mucha experiencia que asume responsabilidades con objetivos claros durante un tiempo determinado.

Las empresas recurren a este tipo de gestión cuando se encuentran atascadas en una etapa de transición o cuando, pese al esfuerzo de su equipo, los resultados no mejoran. En esas situaciones, contar con un Interim Manager puede significar una ventaja competitiva, mientras que no hacerlo justamente puede alargar la problemática. La figura del Interim Manager se integra con el equipo de la empresa y muestra haciendo junto al equipo interno.

Si bien sus servicios son temporales, los cambios que implementa son efectivos y sostenibles en el tiempo. Después de la gestión interina, la plantilla contará con nuevas habilidades y más reforzada ante futuros retos. En este sentido, Manager In Motion cuenta con una comunidad de profesionales independientes con años de experiencia en distintos sectores y una proactividad intra equipo que aseguran el éxito del proyecto en un tiempo definido.

Resultados a corto plazo El pragmatismo es otra característica de un Interim Manager. El profesional externo cuenta con otra experiencia y otra perspectiva. Es resolutivo y se centra en hacer avanzar al equipo hacia los objetivos claves. Por este motivo, el Interim Management es un tipo de gestión que asegura eficiencia y resultados a corto plazo. El impulso para transformar se percibe desde el primer minuto, ya que la misión es un concentrado de estrategia y ejecución en un tiempo limitado.

La figura del Interim Manager es bastante habitual en toda Europa, sobre todo en empresas dinámicas, y ante su elevado éxito, va ganando espacio en España. En ese contexto, todas aquellas empresas que requieran esa palanca que les ayude a afrontar un periodo de transición pueden acceder a los servicios de Manager in Motion. Gracias a ellos, son muchos los negocios que han conseguido cerrar una etapa de cambio con éxito.

