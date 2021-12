Las recomendaciones a la hora de elegir una batería de coche de Baterías.com Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Cuidar la batería de un coche es crucial para alargar su vida útil, sin embargo, es normal que estas se dañen después de cuatro o cinco años y deban ser reemplazadas. baterias.com es una empresa que se especializa en este elemento tan importante para el buen desarrollo de los automóviles y desde su portal web, plantea una serie de recomendaciones a la hora de elegir una batería de coche. Estos expertos resaltan la importancia de escoger el modelo adecuado y acorde con el uso que se le dará al automóvil, con el fin de que su duración no sea menor a la estimada.

Encontrar la batería ideal para cada coche No todas las baterías funcionan para cualquier coche, hay una diseñada para cada modelo. En ese sentido, una de las principales recomendaciones del equipo de Baterías.com es escoger la adecuada. Hay tres parámetros importantes que definen las prestaciones de la batería, los amperios hora, los de arranque y la tecnología de la batería; el primer parámetro se relaciona con la capacidad de suministrar energía en el tiempo, el segundo con la fuerza que pueden facilitar para el arranque y el tercero está relacionado con las características intrínsecas de la batería y es un parámetro especialmente relevante en los nuevos vehículos start-stop. En el momento de comprar una batería, la batería que se seleccione debe ser de la misma tecnología o superior y, al menos, de la misma capacidad y fuerza de arranque que la que ya tiene instalada el coche, aunque es mucho mejor si ésta es mayor.

Así, por ejemplo, si se tiene un vehículo con start-stop una batería varta E39, que es una batería de tecnología AGM con 70Ah de capacidad y 760A de fuerza de arranque, la batería que se seleccione debería ser también de tecnología AGM, tener un mínimo de 70Ah y 760A de arranque (aunque si tiene más, mejor).

Asimismo, la batería nueva debe entrar en el compartimento diseñado para su colocación. La manera más sencilla de comprobarlo es comparando las medidas con la que está instalada, aunque muchas veces el espacio diseñado por los fabricantes permite usar una batería mayor. También es importante que la nueva batería tenga el polo positivo en la misma posición que la antigua.

La batería adecuada Hay dos elementos más con los que una persona puede determinar si una batería es la adecuada para su coche. La cogida es uno de ellos, y esto no es más que el lugar del automóvil en el que se va a ubicar. Prestar atención a este parámetro es importante porque será el que determinará si la batería se puede fijar al coche. Esta cogida puede ser en la parte inferior, mediante una chapita que se atornilla; o en la superior, en ese caso la batería tendrá que ser plana y que las bornas sobresalgan.

Otra de las recomendaciones a la hora de elegir una batería de coche es revisar el tipo de tecnología que usa. Esta información solo es relevante si el automóvil tiene pocos años, lleva incorporado el sistema start-stop o tiene un alto número de componentes electrónicos. De no ser así, es probable que el coche use una batería tradicional de plomo/ácido.

Conocer los parámetros para elegir la batería del coche es muy importante, sin embargo, el equipo de Baterías.com está conformado por especialistas que están capacitados para asesorar a los clientes en la elección e instalación de la batería cuando esta requiera ser reemplazada. No dude en contactar con ellos, si tiene cualquier duda o consulta a la hora de elegir la batería más adecuada para su vehículo.

