Feced Abogados, expertos en la Ley de Segunda Oportunidad, que ya ha permitido cancelar miles de deudas en España

Tener deudas en España y no encontrar una solución para saldar ese compromiso económico es un motivo para acudir a los servicios del despacho de abogados Feced Abogados. Marisa Feced, creadora de la compañía, explica que disponen de personal experto para aplicar la Ley de Segunda Oportunidad, una ley que actualmente ya ha permitido cancelar miles de deudas en todo el país.

Proceso garantizado de la mano de Feced Abogados Miles de familias ya se han beneficiado de la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en España en el año 2015 con la finalidad de rescatar de la ruina a quienes han contraído algún compromiso financiero y no tienen como saldar la deuda.

En el último año, las solicitudes de aplicar para este recurso legal se han incrementado por la pandemia del COVID-19, por la que muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas y dejar a miles de trabajadores sin trabajo.

Se estima que los juzgados otorgan la medida a un 70% de los deudores que demandan la exoneración de la morosidad, el otro 30% debe someterse a diferentes acuerdos para poder liquidar la deuda.

Para resultar favorecido en el juzgado, es necesario argumentar con soportes válidos la solicitud de liquidación; por este motivo, un abogado del despacho Feced Abogados es el profesional ideal para ejecutar la demanda. Este despacho está especializado en esta materia y cuenta con la experiencia requerida para obtener la exoneración de la cantidad que el cliente debe cancelar.

¿Cómo solicitar la liquidación? Para solicitar este recurso de amparo económico, se deben cumplir ciertas condiciones. Solo pueden acceder a tal medida las personas físicas, autónomos y empresarios que no tengan la capacidad financiera para saldar las deudas. Todo lo que el cliente alegue debe ser perfectamente comprobable, además no puede tener antecedentes penales ni haber solicitado la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad anteriormente. También se requiere que el cliente no se haya valido de hechos irregulares para evitar pagar la deuda, como ocultar bienes. La imposibilidad de pagar deberá ser declarada ante un notario.

La ventaja de trabajar con Feced Abogados es que son profesionales con el conocimiento necesario para poner fin a la situación de endeudamiento de una forma eficaz y enteramente confiable. El equipo de profesionales acompañará y asesorará al cliente durante todo el proceso, todo ello ofreciendo un servicio actualizado y de calidad que permitirá al cliente encontrar la solución final a sus deudas.