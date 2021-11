El Foro Profesional y Empresarial de Made in Málaga® para la generación de nuevos negocios Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las cuestiones económicas cambian constantemente, por lo que los empresarios buscan destacar en los nuevos mercados. Made in Málaga® es una compañía que trabaja día con día para crear nuevas oportunidades de negocio, generando valor a la sociedad desde la proximidad de su entorno.

Sus profesionales y empresarios buscan innovar y conectar con nuevas formas de establecer relaciones, un reto que sale de lo convencional. En este contexto, nace el Foro Profesional y Empresarial de Made in Málaga®.

Generación de nuevos negocios gracias al Foro Empresarial y Profesional de Made in Málaga® Bajo el lema “Vamos a conocernos”, el equipo de Made in Málaga®busca la promoción de las relaciones entre profesionales y empresarios, basadas en los valores humanos de la persona. Se basan en una estrategia que comience por el conocerse, que los equipos formen las condiciones de confianza, valores y punto de unión, para determinar qué valor aportarán y si podrán colaborar y cooperar activamente en negocios rentables.

Uno de los objetivos que busca el Foro Empresarial y Profesional de Made in Málaga® es consolidar el término Coopera-Acción, que se logra cuando se es coherente con lo que se dice y se cumple lo que se ha prometido. Consiste en trabajar con base en los valores humanos y la conexión clara de metas y objetivos comunes. Bajo estas primicias y respetando su singularidad, Made in Málaga® se convierte en un ecosistema de colaboración y de trabajo en equipo, para la creación de nuevos negocios.

La innovación con la que se ha diseñado el Foro Empresarial y Profesional de Made in Málaga® lo hace diferente al concepto tradicional de networking, ya que es una propuesta que lleva como finalidad el conocerse primero y fomentar las relaciones en un entorno de correspondencia, orientadas a la creación de nuevos negocios.

Una propuesta que no tiene nada que ver con el conocido “tarjetazo” ni busca vender en el momento, sino que fomenta la promoción y la iniciación de ideas a través del término Coopera-Acción. Pretende potenciar la colaboración y comunicación entre las empresas públicas y privadas, creando trabajos en salas que aportan posibilidades de alianzas y de hacer negocios, con el objetivo de crear riqueza desde la región de Málaga.

De esta forma, Made in Málaga® busca innovar la manera de conocer todos los factores que intervienen en el entorno empresarial, creando una baraja amplia de posibilidades que dibujan una ruta diferente de hacer las cosas, conectando cada acción y ocasión para optimizar el tiempo.

