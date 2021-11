Bezantol, el primer producto español con Código Nacional de Venta que se presenta como el cuidado definitivo del piercing Emprendedores de Hoy

sábado, 27 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Los piercings se pusieron de moda en la década de los 70 gracias al movimiento punk y, desde entonces, esta tendencia no ha cesado, sobre todo, entre la población adolescente y juvenil. Esta consiste en perforar determinada zona del cuerpo para colocar bien sea un pendiente, un aro o cualquier otro ornamento.

El cuidado del piercing es fundamental y no se debe desestimar. En España, ya existe un producto con código nacional de venta en estudios de tatuajes y piercings y en farmacias que brinda máximo cuidado tras la colocación de este elemento. Se trata del Bezantol, un producto que es 100% vegano y que ha sido el resultado de años de investigación.

El aliado definitivo para el cuidado del piercing es Bezantol El cuidado del piercing es de suma importancia, independientemente del área en la que se coloque, ya sea en las orejas, la nariz, la lengua, el ombligo o las zonas íntimas. En ese sentido, Bezantol se ha convertido en uno de los mejores aliados para curarlo y cicatrizarlo, ya que garantiza un cuidado total y definitivo en la zona perforada, para evitar futuras complicaciones.

Bezantol es un producto libre de crueldad animal y está elaborado a base de cloruro de benzalconio, agua desmineralizada y alcohol desnaturalizado (0,01%), que actúa como bactericida, desinfectante e inhibidor de la actividad viral. Por esta razón, es perfecto para infecciones, picores y dolores posteriores a la colocación de un piercing.

La empresa que ha fabricado el Bezantol lleva el mismo nombre que el producto en cuestión. La misma se declara apasionada por los piercings, razón que la llevó a realizar una exhaustiva investigación para materializar el sueño de crear una fórmula que sane rápida y eficazmente la herida que genera colocarse un piercing.

¿Cómo se utiliza el Bezantol? La empresa Bezantol ofrece una serie de especificaciones que las personas deben tener en cuenta a la hora de utilizar el producto que promocionan.

En primer lugar, explica que la zona perforada debe ser primero limpiada, según las recomendaciones dadas tanto por la marca como por el centro donde fue colocado el piercing. Después de este procedimiento, se debe dejar secar muy bien y luego aplicar unas tres pulverizaciones de Bezantol directamente en el área y dejar secar al aire libre o con una toalla desechable.

Uno de los grandes beneficios del Bezantol, además de su acción eficaz, es que viene en una presentación de 20 ml. Gracias a esto, es posible llevarlo a cualquier lugar, bien sea en la cartera o hasta en el bolsillo, para no tener que prescindir de él a la hora de hacer una diligencia.

Bezantol tiene sus laboratorios en Castellón, pero cuenta con oficinas en Barcelona y Valencia. No obstante, distribuyen sus productos por toda Europa.

