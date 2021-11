Cirugía de juanetes sin dolor gracias a la cirugía mínima invasiva de la Clínica San Román Emprendedores de Hoy

sábado, 27 de noviembre de 2021

El uso de zapatos apretados, llevar tacones altos con cierta frecuencia y otros factores hacen que el dedo gordo se vaya curvando hacia el interior del pie. Esto genera que se sobresalga su segunda falange hacia el exterior.

Esta deformidad causa molestias, enrojecimiento y dolor que pueden ser eliminados definitivamente con una cirugía de juanetes mínimamente invasiva en manos de expertos médicos podiatras como los especialistas de la Clínica San Román, en Alicante.

Desde hace más de 40 años, el doctor José Manuel San Román, titulado en podología en la Universidad de Barcelona, fundó la clínica especializada en patologías del pie, siempre bajo las premisas de calidad y actualización en las mejores técnicas. Posteriormente, al equipo se sumó el doctor Israel San Román, para conformar una dupla de eminentes médicos quienes son referencia en medicina preventiva y tratamiento integral de las afecciones del pie. Ambos médicos son miembros de la Academia Americana de Cirugía Ambulatoria del Pie y Tobillo.

La Cirugía percutánea minimiza el dolor y el tiempo de recuperación Los doctores San Román recomiendan acudir a consulta cuando se presentan las primeras molestias en la zona del dedo gordo para evitar mayores daños y deformidades en esta parte tan importante del organismo. Esto se debe a que soporta todo el peso del cuerpo y forma parte del sistema que permite la movilidad y el equilibrio.

Antes de la cirugía para eliminar el juanete, también conocido como hallux valgus, el paciente debe acudir a una consulta donde se le realizará una exploración física de los pies, así como radiografías digitales, un estudio computarizado de la pisada y ecografía vascular. Todo con el fin de establecer el mejor protocolo para la operación.

Una vez en quirófano, los doctores administran anestesia local y realizan una incisión no mayor a 5 milímetros para introducir un instrumental muy específico de esta intervención mínimamente invasiva que respeta las articulaciones y tejidos blandos. Además, no requiere fijación con tornillos ni agujas.

Cabe destacar que también se pueden presentar casos en los que se tenga que corregir la posición de otros dedos por estar desviados o en garra.

Postoperatorio: andar sin preocupaciones Una vez culminado el procedimiento, el paciente no requiere hospitalización, solo unas zapatillas postoperatorias para salir caminando del quirófano, sin ayuda. Este calzado especial debe usarlo en un tiempo de entre 7 y 14 días en las operaciones sin fractura y durante 40 días cuando se practica la osteomía.

Los doctores San Román destacan que el período de recuperación apenas implica alguna molestia y no causa dolor, incluso el paciente puede incorporarse pronto a su trabajo, dependiendo del tipo de labor que ejecute.

En la página web de la clínica, los futuros pacientes pueden llenar un formulario para solicitar la primera cita con los doctores San Román, de manera que se pueda establecer desde el primer momento una comunicación efectiva que aclare cualquier duda.

Con la cirugía percutánea del pie, los doctores José Manuel e Israel San Román garantizan la solución definitiva de juanetes y dedos en garra con la tecnología más avanzada, las mejores condiciones de asepsia y bioseguridad. Además de un trato personalizado que hará de este procedimiento una experiencia que requiere un mínimo esfuerzo de los pacientes, quienes alcanzarán una solución definitiva para la salud de sus pies.

