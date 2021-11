Los costes de la Ley de Segunda Oportunidad, por Feced Abogados Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:09 h (CET)

Existe una solución real de salir de deudas que se consideraban impagables y que están afectando la tranquilidad de quien no encuentra salida. Se trata de la firma Feced Abogados, un despacho especializado en garantizar un proceso exitoso al acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Con sede física en Madrid, el grupo de juristas, liderado por Marisa Feced, garantiza un accionar guiado por los valores de compromiso, integridad y excelencia profesional, con costes ajustados a la realidad de quien necesita apoyo para superar una condición de sobreendeudamiento.

Los costes de tramitar la Ley de Segunda Oportunidad Mientras que algunas cuestiones por actuaciones y procedimientos están regulados, como la participación del procurador y el mediador concursal, otras como los honorarios de los abogados y los cargos de otros trámites se calculan dependiendo de la dificultad del proceso, el tiempo dedicado, la defensa que se deba hacer en determinadas circunstancias, los informes y los análisis que se elaborarán.

Como media, se calcula que un proceso de Ley de Segunda Oportunidad que pase de la fase 1 de acuerdo extrajudicial a la fase siguiente, de liquidación del patrimonio a través de un concurso de acreedores, pueda tomarse unos tres meses. Ese tiempo debe calcularse en los diferentes gastos de los abogados y demás asesores del bufete, quienes se dedicarán 100% a la atención del caso. En este tiempo, es posible que los costes totales lleguen a sumar unos 3.800 euros, o variar, en función del importe de la deuda y otros factores.

Un análisis exhaustivo de Feced sobre la situación financiera del deudor, su posibilidad de pago y la viabilidad de realizar el gasto en relación con el beneficio obtenido será siempre la mejor manera de abordar un procedimiento desde el inicio, tomando en cuenta que uno de los requisitos para optar a la Ley de Segunda Oportunidad es que el cargo de la deuda no supere los 5 millones de euros.

Ventajas durante el proceso En los casos de particulares, autónomos o pymes que resultan elegibles para ser beneficiarios de la Ley de Segunda Oportunidad, los costes compensan el esfuerzo de los abogados por lograr la eliminación total de la deuda, con la posibilidad de no seguir pagando intereses por la misma durante el tiempo en que se procede a la aplicación de la ley, así como el acceso a otras ventajas que permitirán cubrir el pago de los honorarios.

Con el acompañamiento constante e integral de Feced Abogados, cada euro invertido en la solución definitiva de una deuda a través de la Ley de Segunda Oportunidad estará más que justificado.

El equipo de juristas y asesores mercantiles gestionará todo el proceso siempre pensando en el beneficio de su cliente, quien resultará libre de deudas, con la posibilidad de reconstruir desde cero su situación financiera.

Quienes hayan decidido acogerse al beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad encontrarán en la página web de Feced Abogados la descripción del proceso, paso a paso, sus ventajas, además de una asesoría mediante la evaluación de cada caso, llenado un formulario con algunos datos que permitan a los letrados evaluar si se es candidato o no a esta oportunidad legal de liberarse de deudas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.