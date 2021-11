Filtrado para duchas, por Filtros Frigoríficos Americanos Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 12:45 h (CET)

Si bien el agua de grifo en España es apta para consumo humano, en algunos lugares es frecuente percibir que su sabor es extraño. El agua llega a los centros urbanos después de ser obtenida de fuentes superficiales o subterráneas y ser sometida a un tratamiento. No obstante, lo que sale tanto por los grifos como por las duchas puede arrastrar sedimentos, contiene cloro y es probable también que haya estado en contacto con pesticidas.

Así como se puede filtrar el agua de grifo para el consumo, contar con algún dispositivo de filtrado para duchas es cada vez más habitual para proteger la piel. En este sentido, la tienda online Filtros Frigoríficos Americanos cuenta con una extensa variedad de modelos de filtros para duchas que cumplen con los requisitos y ofrecen otras prestaciones adicionales, como la incorporación de minerales o vitaminas al agua.

El agua filtrada protege la piel y produce ahorro de otros productos Filtrar el agua de la ducha favorecerá a los niños, que suelen ser particularmente vulnerables a la ingesta de cloro, un elemento, que puede producir arrugas, eccemas y distintas erupciones en la piel.

El filtrado para duchas que quita el cloro también favorece al cuero cabelludo, ya que reduce la aparición de caspa y contribuye a que el pelo conserve sus aceites humectantes naturales. Además, tiene el mismo efecto sobre el resto de la piel, que al ser bañada con un agua de mejor calidad, ya no necesitará de tantas cremas y lociones. Por otra parte, una ducha de estas características elimina la fatiga y posee un efecto vigorizante.

En general, el uso de algún filtro produce un ahorro de agua por una mejora en la presión, permitiendo las duchas con hasta la mitad de agua que era necesaria antes.

Los beneficios del filtrado para duchas Con las diferentes opciones de filtrado para duchas que ofrece Filtros Frigoríficos Americanos hay aún más beneficios para la salud. Las piedras naturales que contienen los equipos contribuyen a eliminar los metales pesados mientras que no altera los minerales beneficiosos del agua, lo que es mejor para la piel.

Al eliminar gran parte del cloro, los metales y otros sedimentos, el filtro contribuye a apartar factores de riesgo del cáncer de mama o de vejiga. En este mismo sentido, los filtros que cuentan con tecnología de filtración de aniones ablandan el agua, benefician la salud respiratoria y disminuyen el riesgo de enfermedades como el asma o la bronquiolitis.

Tanto desde un punto de vista sanitario como ecológico, el uso de filtrado para duchas, productos que se consiguen en la tienda online de Filtros Frigoríficos Americanos, optimiza la experiencia del baño diario.

