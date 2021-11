Las ventajas de trabajar con la Agencia de Figurantes Barcelona Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 18:16 h (CET)

Una de las mejores alternativas a la hora de contratar figurantes o extras de cualquier nivel es la Agencia de Figurantes Barcelona.

Esta cuenta con una amplia base de datos de actores amateurs, semiprofesionales y profesionales de dilatada experiencia, disponibles para trabajar en cualquier proyecto televisivo, cinematográfico o publicitario. Durante su trayectoria, la empresa ha atendido proyectos y producciones audiovisuales de todo tipo, lo cual la ha posicionado como una agencia líder en la selección y contratación de figurantes y actores en España.

Características que hacen único el servicio de Agencia de Figurantes Barcelona Agencia de Figurantes Barcelona es una de las primeras empresas de trabajo temporal especializada en actores y figurantes en España. La compañía nace de la idea de José Burillo, su CEO, de ofrecerle a las productoras de televisión, cine y publicidad, la mejor selección de figurantes y extras que necesitan para llevar a cabo sus rodajes.

Para lograr un reclutamiento perfecto, Agencia de Figurantes Barcelona cuenta con un staff de colaboradores altamente cualificados en el sector, que se dedican a seleccionar, coordinar y contratar a los actores indicados de acuerdo a las exigencias de cada cliente, manteniendo los altos estándares de calidad y profesionalismo que caracterizan a la compañía.

La elevada capacidad de figurantes y actores afiliados a la empresa, les permite responder de manera más rápida a las necesidades de los clientes. De esta manera, las productoras no tendrán que esperar mucho tiempo para contratar actores, ya que la agencia cuenta con talentos en diferentes partes del territorio nacional.

Otra de las ventajas es su precio. Agencia de Figurantes Barcelona, ofrece algunas de las tarifas más económicas del mercado y sus presupuestos son estándares, por lo cual no varían en función de la localidad.

Los clientes interesados en solicitar un presupuesto personalizado pueden consultar la página web oficial de la agencia para recibir mayor información. Además, cuentan con un servicio de atención al cliente inmediata, disponible las 24 horas del día.

¿Qué servicios ofrece la agencia? Agencia de Figurantes Barcelona dispone de una amplia cartera laboral con figurantes de diversas edades, localidades y rasgos físicos, lo cual le permite ofrecer un servicio muy amplio, capaz de abarcar todo tipo de producciones.

La compañía cuenta con un selecto equipo de públicos para programas de televisión, también tiene una amplia gama de figurantes y extras para spots publicitarios que ayudan en la promoción de las marcas. Así como un destacado staff de actores de dilatada experiencia, capacitado para realizar cualquier tipo de rodaje cinematográfico.

Agencia de Figurantes Barcelona trabaja sobre los principios de máxima excelencia y profesionalidad. De este modo, es como aseguran el éxito de sus clientes y se convierten en una empresa referente en el sector figurante en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.