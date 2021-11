Celliant XXL, descanso y confort garantizados con Colchón Canarias Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Contar con buenas horas de descanso es indispensable para poder tener un desempeño óptimo en el día a día. No obstante, muchas personas duermen en colchones de mala calidad con tendencia a deformarse que les impiden disfrutar de un sueño reparador y productivo.

Afortunadamente, empresas especialistas en el área como Colchón Canarias cuentan con un amplio catálogo de colchones de alta calidad entre los que destaca el modelo Celliant XXL, el cual está disponible en la zona de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y es capaz de garantizar confort y ergonomía a precios competitivos y adaptados al presupuesto del cliente.

El modelo Celliant XXL garantiza un descanso óptimo Comprar colchones siempre ha sido una tarea bastante ardua y complicada. Principalmente, porque si bien actualmente es posible encontrar miles de modelos y proveedores en el mercado, lo cierto es que la mayoría de ellos no son capaces de garantizar un producto de alta calidad que siempre garantice durabilidad y comodidad al usuario.

Teniendo esto en cuenta, empresas como Colchón Canarias se destacan en el mercado por poseer un amplio surtido de colchones de excelente calidad como el Celliant XXL: una versión con demanda gracias a su capacidad de aguantar un peso de hasta 300 kilos sin deformarse y afectar la postura del usuario, brindando un descanso fructífero y ergonómico.

Asimismo, el modelo Celliant XXL cuenta con una garantía de 25 años, lo que brinda al cliente la tranquilidad de saber que, ante cualquier desperfecto que comprometa las horas de plácido sueño del usuario, podrá cambiarse el antiguo colchón por uno nuevo.

¿Por qué comprar en Colchón Canarias? Sin contar la calidad indiscutible de todos y cada uno de los artículos vendidos por esta empresa, otro de los atributos que la destaca como una excelente opción para adquirir cualquier tipo de colchones es la facilidad de pago que ofrece, así como la gran cantidad de beneficios y regalos obtenidos por convertirse en cliente de Colchón Canarias.

De esta manera, cualquier persona que desee adquirir el modelo Celliant XXL, por ejemplo, podrá optar por comprar el colchón a un competitivo precio de 1.690€, importe que podrá ser financiado hasta en 72 cómodas cuotas de 28,81€ al mes sin la necesidad de pagar entradas o señales.

Por la compra de este modelo, o cualquiera de los otros disponibles en el amplio catálogo de Colchón Canarias, el cliente podrá elegir entre una tarjeta de regalo de El Corte Inglés valorada en 500€ para ser empleada en cualquiera de las sedes de la marca o, por el contrario, disfrutar de una SMART TV Hitachi con calidad 4K de 65”, que además cuenta con sistema Android integrado.

En definitiva, Colchón Canarias supone uno de los mejores lugares para adquirir colchones en la zona de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. La calidad y responsabilidad de la empresa brindará a sus clientes la tranquilidad y confiabilidad de adquirir solo productos exclusivos por precios competitivos.

