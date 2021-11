Expleo Iberia, una apuesta para redefinir el mañana, de manera digital, diversa y sostenible Emprendedores de Hoy

Expleo es un proveedor global de servicios de ingeniería, tecnología y consultoría, que trabaja con organizaciones líderes guiándolas en su transformación y ayudándolas a lograr la excelencia operativa y a preparar sus negocios para el futuro.

Su amplia experiencia en el desarrollo de productos complejos y en la optimización de procesos de fabricación en campos punteros como la digitalización, inteligencia artificial, hiperautomatización, ciberseguridad y ciencia de datos han conformado su ADN innovador, haciendo de la transformación digital el punto clave de su dirección estratégica.

La firma internacional, que opera desde hace más de 40 años en industrias como la ferroviaria, automoción o aeronáutica, o en sectores como la banca, el asegurador o el energético, explica cómo estos sectores se han visto impactados por la reciente crisis por el COVID-19 y cómo han experimentado una aceleración en la transformación digital, haciendo evolucionar las cadenas de valor y los modelos de negocio tradicionales.

En este contexto, en el que la evolución es constante y la adaptación se torna más necesaria que nunca, en Expleo Iberia han identificado las 5 Fuerzas Motrices que están reinventando cualquier sector o industria:

1-La irrupción de tecnologías disruptivas, tales como la computación y almacenamiento en la nube, la inteligencia artificial, Internet of Things o la robotización, entre otras.

2-Gracias a estas nuevas tecnologías se crean nuevos ecosistemas de negocio, la amplia capacidad tecnológica abre nuevas fuentes de generación de ventaja competitiva que hacen tambalearse a los modelos de negocio tradicionales. Por ejemplo, cómo utilizar la inteligencia artificial para resolver los problemas del coche autónomo que, aunque técnicamente ya existía hace años, no puede ser operado aún con los criterios de fiabilidad y seguridad necesarios.

3-Con todo ello, surge la necesidad de modelos operativos innovadores, más ágiles y eficientes. Por ejemplo, las automatizaciones de cualquier planta de producción o la automatización inteligente de procesos de cualquier negocio.

4-Siempre buscando la mejora de la experiencia de cliente, las compañías deben entregar experiencias personalizadas, ya sea por ejemplo un coche, un tren o la app del banco, por citar algunos casos prácticos.

5-Todo ello sin olvidar el medioambiente y lo que se puede hacer para preservarlo, ya que las empresas deben ser sostenibles, no por presión social y normativas, sino porque solo hay un planeta. El uso de tecnologías disruptivas ayuda a las compañías a conseguir sus objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial está ayudando en la precisión para el riego en la agricultura siendo más eficiente en el uso del agua.

“Nuestra mayor fuerza por encima de todo son nuestros equipos”,señala su CEO Irantzu Bilbao, un equipo de ingenieros e ingenieras audaces, capaces de implementar en un sector o industria mejoras innovadoras e incluso derivarlas después en otros.

Para facilitarlo, cuentan con un proyecto corporativo sostenible, lo que se traduce en políticas de conciliación y trabajo flexible que han hecho posible en los últimos años que se facilite el poder trabajar a distancia masivamente y con horarios flexibles. Todo ello, basado siempre en la confianza hacia sus equipos y en la responsabilidad hacia el trabajo bien hecho.

En esta línea, su CEO Irantzu Bilbao asegura que “el talento hay que cuidarlo, tanto a los jóvenes recién graduados, como a los ingenieros más experimentados”. Una muestra de ello es la creación del proyecto Expleo Academy donde de manera recurrente, entre 15 y 20 jóvenes recién titulados tienen la suerte de incorporarse a programas de formación donde adquieren conocimientos específicos relacionados con los proyectos y retos que Expleo Iberia lidera.

No obstante, en Expleo Academy no solo tienen cabida los profesionales sin experiencia, sino que también se han creado una serie de pasarelas para que profesionales con experiencia y diversas competencias técnicas puedan formarse en otros sectores y aporten su talento a otras áreas a la vez que siguen aprendiendo, independientemente de su edad.

Por otro lado, una compañía como Expleo debe comprometerse y, así lo hace, con la diversidad de género y, en ese sentido, afirma que se siente orgullosa de contar en el 2021 con un 42% de mujeres en plantilla de Iberia, una cifra récord teniendo en cuenta que casi el 95% de la plantilla se compone de titulados en áreas técnicas y en este tipo de especialidades o ingenierías las universidades y centros de formación apenas superan el 25% de estudiantes mujeres, según datos del informe de Ministerio del año 2020-2021, estando así muy por encima de la media en estas áreas.

En la misma línea, su Comité de Dirección en España es mayoritariamente femenino, lo que se logró hace ya unos años, haciendo del talento y los méritos los aspectos más relevantes para el progreso dentro de la compañía y favoreciendo así visiones estratégicas diferentes y complementarias.

Por último, su CEO, Irantzu Bilbao, resalta que “en Expleo Iberia tenemos retos, muchos retos en los próximos meses y en los próximos años. Nuestro plan estratégico 2024 debería hacernos llegar a ser más de 1000 personas en los próximos tres años, lo que significa triplicar nuestros equipos para poder enfrentarnos a la gran transformación en la que nos encontramos. Para ello, estamos lanzando desde ya programas de atracción de talento y formaciones internas que van a generar más de 200 puestos de trabajo en 2022 lo que nos permitirá poder acompañar y ayudar a nuestros clientes a redefinir el mañana, de manera diversa y sostenible”.

