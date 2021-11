¿Cómo funciona el envío de recargas telefónicas de Cubacel de PapiCuba? Emprendedores de Hoy

Hoy en día, es difícil concebir la vida actual sin un teléfono y sin las ventajas que este dispositivo ofrece a la hora de comunicarse, pero para ello, es indispensable contar con saldo. En los últimos años, un gran número de personas originarias de Cuba o con amigos cubanos han optado por enviar o recargar saldo para las líneas de teléfono de seres queridos que se encuentran residiendo en la isla.

Por esta razón, nace PapiCuba, una plataforma creada con el propósito de facilitar el envío de recargas telefónicas de Cubacel desde cualquier parte del mundo.

Recargas internacionales para Cuba En Cuba, existen más de siete millones de personas con línea móvil, con dispositivos mediante los cuales se conectan a la red instalada en la isla. Pero, a diferencia de otros países, esa labor recae en las funciones de una única empresa, Cubacel, una entidad estatal que pertenece actualmente a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

A través de esta compañía, los cubanos pueden adquirir servicios de comunicación móviles como llamadas, envío y recepción de sms, navegación por internet, entre otros. Para acceder a estos, existen tres opciones de vinculación con Cubacel, las modalidades prepago o pospago o a través de un contrato a corto plazo.

En este orden de ideas, la mejor alternativa para muchos residentes de la isla es tener una línea prepago cuya recarga resulta más fácil y económica desde el exterior. Desde hace tan solo algunos años es posible acceder a las recargas Cubacel procedentes del exterior. Así, estas recargas internacionales se han constituido como un nuevo tipo de remesa que permite grandes ventajas para quien las usa.

Uno de los mejores sitios para renovar el saldo Con un importe mínimo de 250 pesos, Cubacel permite añadir a su valor de saldo un bono no transferible. Es posible realizar recargas presenciales en varios países como Canadá, Reino Unido, Alemania, España, Italia o Ecuador. Existen varias empresas que se dedican a hacer la recarga internacional para Cuba, ofreciendo descuentos y múltiples beneficios. No obstante, PapiCuba se establece como una de las opciones más rápidas y eficaces para ayudar a familiares y amigos en la isla. Este portal cuenta con una interfaz interactiva de fácil uso, la cual solo requiere introducir información en unas cuantas casillas y el envío del saldo estará listo. De esta manera, PapiCuba cumple una muy noble labor al permitir la comunicación entre muchos cubanos a quienes la pandemia alejó aún más de sus familias.

