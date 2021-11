El césped sintético de calidad de Unimat Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 09:17 h (CET)

El césped sintético ha recorrido un largo camino desde sus inicios en los años 60. Ahora, es muy común ver instalaciones de material sintético que simula el césped real y cada vez son más personas las que deciden colocar una alternativa sintética en sus hogares e instalaciones.

Esto se debe al aumento de las preocupaciones por la conservación del agua, una mayor conciencia del impacto ambiental y los problemas de salud asociados con los fertilizantes y pesticidas que requieren los céspedes naturales típicos.

Unimat hace posible la adquisición de estos productos, gracias a la manufactura y venta de este tipo de recurso mediante su página web. Se trata de una empresa ubicada en México, dedicada a la fabricación y venta de tapetes, alfombras y pisos sintéticos, entre otros productos de higiene y seguridad como reductores de velocidad, gel antibacteriano o mascarillas.

Beneficios de instalar césped sintético Unimat ofrece pasto sintético que se asemeja de manera casi idéntica al real, con protector solar UV, fabricado de manera que sea fácil de limpiar y que no acumule insectos ni tierra. Además, ofrece gran multitud de ventajas.

La ventaja más notable de instalar césped sintético es su fácil mantenimiento. A diferencia del real, esta opción no requiere de reparación ni riegos continuos, por lo cual se tiene un pasto perfecto durante todo el año.

El factor del riego es otra ventaja, ya que una casa promedio puede ahorrar más de 60 litros de agua por año por cada metro de césped sintético instalado. En muchas áreas propensas a la sequía, las compañías de agua y los gobiernos a menudo prohíben el riego tradicional del césped en las casas. Por esta razón, el césped artificial puede ser no solo un gran ahorrador económico y ambiental, sino también una opción necesaria ante su competidor natural.

Asimismo, el material sintético también evita el riesgo de intoxicación y alergias por pesticidas que necesita el césped real, eso le hace más seguro para todas las personas, incluyendo niños y mascotas.

Aplicaciones del pasto sintético y su venta en Unimat El césped sintético tiene una gran variedad de aplicaciones, puede servir para el uso comercial o privado. También se pueden instalar en campos de fútbol, parques infantiles, jardines exteriores de hogares, áreas de juegos y gimnasios cubiertos, entre otros lugares tanto de exteriores como interiores.

La empresa Unimat fabrica pasto artificial para casi cualquier aplicación. El catálogo incorpora pasto artificial para camellones, escuelas, animales y terrazas, parques públicos, jardines y césped artificial para áreas infantiles.

En cualquier caso, la compañía tiene en cuenta las necesidades del cliente para crear el tamaño y la forma ideal para su instalación. Asimismo, todos los productos están fabricados con materiales duraderos, los cuales son sometidos a pruebas de control para su eficacia y su compatibilidad con la salud de las personas.

Con más de 20 años de experiencia en la manufactura de pisos sintéticos y productos resistentes, Unimat pretende dar un servicio de calidad y a un precio óptimo con el que el cliente se sienta satisfecho.

