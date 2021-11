Vaciados Juanma, una de las mejores opciones para llevar a cabo el vaciado de oficinas Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Cuando es necesario hacer reformas en un espacio laboral o se prevé una mudanza de la empresa, la mejor opción para mantener el orden y la seguridad de documentos, equipos y mobiliario es contratar a una compañía de vaciado de oficinas como Vaciados Juanma. Esta cuenta con más de 20 años de experiencia en los servicios relacionados con recogidas, traslados, limpieza y disposición de desechos en Valencia, Castellón y Alicante.

Los clientes que confían en este equipo de profesionales no tendrán necesidad de llamar a varias empresas para asegurar el éxito en el proceso de recogida y traslado. Vaciados Juanma se encarga de extraer todo lo necesario de locales y naves, independientemente de sus dimensiones, y también asume las labores de limpieza profunda, desinfección, trabajos de fontanería, de electricidad, pintura o cualquier otro servicio adicional.

Disposición de materiales al mejor precio y con responsabilidad ambiental Para el personal experto de Vaciados Juanma, existe una solución ante cada necesidad de disposición de materiales. En caso de que existan muebles, equipos tecnológicos, antigüedades u otros enseres que el cliente no vaya a utilizar, la empresa plantea un acuerdo para pagar por aquellos objetos que considere de valor y restarle a la suma final de las labores de vaciado esa cantidad, con la posibilidad de que el vaciado resulte totalmente gratis.

Al tratarse de material de oficina, el personal de esta compañía es consciente de la gran importancia que tienen algunos documentos allí almacenados, que deben ser tratados con mucho cuidado. Asimismo, los profesionales del sistema de vaciado almacenarán el mobiliario y los equipos protegiéndolos del polvo y el desgaste que pueda generar la dinámica de movilización de los mismos.

El resto de materiales que no sean de provecho comercial en su estado original serán enviados por la compañía de vaciados a vertederos autorizados, ecoparques o empresas de reciclaje; de esta manera, tanto la empresa que ofrece los servicios como el cliente estarán contribuyendo al correcto cuidado del medioambiente.

Servicios eficientes, sin demoras ni sorpresas en el presupuesto Al contactar con el equipo de profesionales de Vaciados Juanma a través de su página web o vía WhatsApp, los usuarios podrán enviar fotografías del área que necesiten vaciar y en 1 hora tendrán un presupuesto ajustado a su solicitud. La empresa trabaja los 365 días del año, con disponibilidad inmediata en caso de que se trate de un vaciado urgente.

Miles de clientes satisfechos en localidades como Paterna, Torrent, Aldaia, Catarroja, Sedaví, Xirivella, Mislata, Oliva, Gandia y muchas otras son la mejor referencia del excelente trabajo de esta empresa, que no escatima en esfuerzos a la hora de realizar un óptimo vaciado de oficinas y también de viviendas, trasteros o cualquier otro lugar que necesite ser despejado.

Sea en caso de mudanza por crecimiento de un negocio o corporación; o para que el espacio de oficinas sea sometido a reformas importantes, Vaciados Juanma se encargará, con la ética y responsabilidad que les caracteriza, de garantizar que una nueva etapa empresarial comience con buen pie al mantener el orden, aprovechando al máximo los recursos disponibles, para ahorro y beneficio del cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.